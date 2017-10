O milionech se v Brně rozhodne už brzy

Porota soutěže nazvané Otevřeno x Zavřeno ocenila Brno za projekt participativního rozpočtu. Lidé tak získají možnost navrhnout konkrétní investici, jež zlepší život v okolí jejich bydliště. Cenu získala moravská metropole za množství finančních prostředků i za mimořádně aktivní zapojení veřejnosti.

Mezi jednotlivé projekty lidé v první fázi rozdělili téměř 50 tisíc. „Komunikovat s veřejností a naslouchat tomu, co Brňané skutečné řeší, je jednou z našich priorit, ostatně participativní rozpočet je toho dokladem,“ hodnotí primátor Petr Vokřál. Brněnský participativní rozpočet podle něj vyniká také tím, že je jako vůbec první v Česku kompletně elektronizovaný.



Co lidé také navrhli? Výběr projektů pro Brno: Dlážděný chodník přes parčík k tramvajové zastávce Židovský hřbitov, Psí park na Záhřebské, Rychlé pruhy pro chodce v podchodu pod hlavním nádražím, Seznam se: Projekt nejen pro nezadané, ale i pro seniory a každého, kdo si chce třeba jen popovídat, Stání pro karavany a obytné vozy u výstaviště,

Velkoformátové malby na stěnách domů, Umístění přechodu pro chodce a dvou zpomalovacích prahů u Základní školy Křídlovická

Díky tomu mohou obyvatelé Brna navrhovat své projekty i sbírat pro ně veřejnou podporu na webových stránkách damenavas.brno.cz, na kterých v listopadu proběhne i finálové hlasování. „V jeho rámci využijeme rovněž průlomový elektronický nástroj pro ověření místa trvalého pobytu hlasujících, který umožní občanům identifikovat se on-line v reálném čase, bez nutnosti fyzického kontaktu s úřadem,“ říká radní pro participaci obyvatel Tomáš Koláčný.



Veřejnost přihlásila do projektu celkem 217 projektů, po posouzení jejich proveditelnosti příslušnými odbory městského úřadu jich do finálního hlasování postoupilo 84. Mezi nimi třeba dětské hřiště s kavárnou v Židenicích nebo projekt Kultůůru Urob Si Sám, který by měl být lokální obdobou televizních pořadů, jako je třeba 13. komnata. Hlasování bude spuštěno na damenavas.brno.cz od 1. do 22. listopadu. Město mezi vybrané projekty rozdělí 20 milionů.