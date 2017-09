Rut Bízková: Pomáháme chytrým hlavám

Jak se člověku stane, že se stane ředitelem inovačního centra?

Asi jak kdo. Mně se to stalo tak, že jsem byla čtyři roky předsedkyní Technologické agentury České republiky, což je jiný článek v řetězci podpory inovací. Česká technologická agentura poskytuje podporu aplikovanému výzkumu, inovační centrum například pomáhá podnikatelům hledat partnery ve výzkumu, kteří by s nimi vyvinuli nové produkty – třeba aby se místo klasických světlometů do aut začali používat svítivé krystaly. Takže když jsem skončila v Technologické agentuře, dostala jsem nabídku do středočeského centra.



Pracovala jste také v ČEZ a na ministerstvu průmyslu. Pomáhají vám nějak tyto zkušenosti ve vaší dnešní práci?

Každá zkušenost je dobrá. Kromě věcných znalostí, které jsem si odnesla ze svých dřívějších působení, myslím, že docela dobře chápu fungování specifických velkých firem a chod administrativy státní správy. To je hodně důležité ve chvíli, kdy se snažíte podporovat malé firmy.



Kdo je Rut Bízková Rut Bízková byla v letech 2012 až 2016 předsedkyní Technologické agentury České republiky. V roce 2010 zastávala post ministryně životního prostředí ve Fischerově vládě jako nominantka Občanské demokratické strany.



Protože byl Fischerův kabinet nestranický, vystoupila 6. dubna 2010 z ODS, jejíž členkou byla od roku 1995. Po odchodu z úřadu ministryně opět vstoupila do ODS. Od července 2010 do dubna 2011 zastávala na stejném ministerstvu v rámci vlády Petra Nečase pozici první náměstkyně.



Po rezignaci ministra Drobila byla pověřena řízením ministerstva. Další ministr Tomáš Chalupa přijal 6. dubna 2011 rezignaci Bízkové na funkci první náměstkyně. Rezignovala z důvodu odlišného názoru na vedení programu Zelená úsporám.



V roce 2007 byla nominována na ekologickou anticenu Ropák roku 2006. Podílela se totiž na tvorbě národního plánu, který umožnil zvýšení emisí oxidu uhličitého ve vzduchu. Při udílení skončila nakonec na třetím místě.



Co je podle vás nejdůležitější činností, která ve vašem centru probíhá?

Momentálně se nejvíce soustředíme na dvě hlavní aktivity – první je příprava Programu rozvoje kraje a s tím spojené mapování firem, druhou je podpora začínajících podnikatelů. Programem rozvoje a návštěvami ve firmách zjišťujeme, co lidé a firmy v kraji nejvíce potřebují, aby se jim dobře žilo, a navrhujeme Středočeskému kraji, jak to zařídit, co pro to udělat. Podporou firem, zejména začínajících mladých lidí, kteří by chtěli podnikat s něčím chytrým, chceme docílit toho, aby rostly a nabízely zajímavá řešení. Auta nemůže vyrábět každý, ale pro aplikaci pro mobilní telefon nebo jiné IT řešení nepotřebuje vybavenou továrnu. Stačí chytrá hlava. A těmto hlavám pomáháme se prosadit.



Do centra může také občas nahlédnout veřejnost. Co je pro návštěvníky největším lákadlem?

Nejzajímavější je určitě téma smart city nebo – jak dnes říkáme – spíše chytrý region. K tomuto tématu se u nás pravidelně scházejí starostové středočeských obcí, podnikatelé a odborníci z výzkumu. Smart city je celkem obsáhlá problematika a nepředstavuje jen chytrou lavičku v parku, kde lze dobít mobil nebo počítač ze solárního článku. Jedná se o celkové řešení pro obce a města tak, aby jejich obyvatelé žili komfortně, ekologicky a měli k dispozici užitečné technologie 21. století. Těch témat je samozřejmě mnoho.



Jak si na tom podle vás obecně stojí Česko a věda? Není to tak, že vzkvétá jen v podobných Silicon Valley, jaké je v Dolních Břežanech či Vestci?

Věda má u nás neuvěřitelný potenciál – a to nejenom v nově vybudovaných centrech, která zmiňujete. Myslím, že na tom bude stále lépe – díky tomu, že se naši lidé stávají známými ve světě, i díky tomu, že výsledky výzkumu budeme moci zužitkovat více i v Česku. Jsem si jista, že profesorem Holým a lékem na AIDS to neskončilo. To není povinný optimismus, ale rozhlédnutí se po českých luzích a hájích.



Čeho byste ve své pozici ředitelky Středočeského centra chtěla dosáhnout?

Toho, co si dáváme – společně s krajem – za dlouhodobý cíl: aby lidé v okrajových částech kraje měli příležitosti a přístup ke stejným službám, jako mají obyvatelé okolí hlavního města. Pro mě je hlavním nástrojem rychlý internet – železnice a dálnice dvacátého prvního století.