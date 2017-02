Špionem na zkoušku. Studentské stáže už nejsou jen ovaření kávy

Stáž nebude dlouhá, potrvá týden, a nebude ani nebezpečná, ale rozhodně půjde o ­zajímavou zkušenost. Vždyť BIS se studentům otevírá vůbec poprvé. „Nejde o to, že by si snad vysokoškoláci v ­reálných situacích a operacích naostro osahávali a zkoušeli zpravodajské řemeslo,“ říká šéf tajné služby Michal Koudelka a dodává: „Studenti, kteří splní požadavky a ­projdou sítem náročného výběru, si vyberou jednu ze čtyř oblastí, mezi které patří například terorismus.“ BIS si od projektu slibuje, že naváže kontakt s veřejností, a nevylučuje, že do budoucna by prověření studenti mohli rozšířit řady zpravodajské služby.



Kam se hlásit Agent, či ředitel? Zkuste si práci ještě během studia.

V případě, že máte zájem o ­stáž v BIS, podívejte se na web kariera.bis.cz. Studenti, kteří si chtějí vyzkoušet, jaké je to být ředitelem velké firmy, se mohou hlásit na webu adeccowaytowork.com.

Podobně uvažují i další instituce a společnosti a mladé lidi lákají na zajímavé stáže, které jsou výhrou pro obě strany. Studenti získají praxi a osahají si práci. Zaměstnavatel si zase lacino vyzkouší, zda by byl případný zájemce kvalitní posilou.

Aby firma zájemce nalákala, musí nabídnout o trochu víc než jen pozici „stážisty“. Například personální společnost Adecco zrovna hledá již poněkolikáté mezi studenty nového ředitele. Loni byla „generálním ředitelem na jeden měsíc“ brněnská studentka Simona Ševčíková. „Pochopila jsem, že ředitelem by měl být především dobrý analytik, měl by umět dělat rychlá rozhodnutí a naslouchat svým zaměstnancům,“ říká studentka, která díky stáži získala přímo u­ Adecca i práci.

Příležitosti vysokoškolákům nabízí například i Sněmovna. Bez nároku na odměnu poslancům osm měsíců pomáhají studenti politologie, ekonomie, práva či sociologie. Ve světě jsou podobné stáže běžné. Jako asistentka v Kongresu začínala i například Hillary Clintonová.