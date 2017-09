Státní podpora aut na elektřinu má nedostatky

Diesely na ústupu. Ublížila jim i aféra dieselgate Prodeje aut na naftu v Evropě padají, v Česku jsou nejnižší za deset let.



Něco málo přes 39 procent nových aut prodaných v Česku za letošní první pololetí mělo naftový motor. To je meziročně o 4 procenta méně.

Experti na automobilový průmysl upozorňují, že důvody pro menší zájem o dieselová auta je několik. Například že se lidé stále více zajímají o­ dopady jejich auta na životní prostředí.

Za druhé má vliv na prodej i emisní skandál automobilky Volkswagen (VW) známý také jako dieselgate. Ten vypukl v roce 2015. Americká Agentura pro životní prostředí upozornila na to, že vozy VW podvádí při emisních testech.