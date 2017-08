Stávka učitelů? Uvidí se po jednání vlády

Možná si na některý ze zářijových dnů sežeňte hlídání. Ve vzduchu totiž visí hrozba stávky učitelů. Školské odbory tvrdí, že takto radikálním protestem nechtějí vyhrožovat, na druhou stranu ale šéf odborů František Dobšík varuje, že pokud nedojde k navýšení platů učitelů, může ke stávce skutečně dojít. „Jsme připraveni se k tomu postavit čelem,“ dodal Dobšík.



Platy učitelů 26,7 Tolik tisíc korun byl průměrný měsíční plat učitelů mateřských, základních a středních škol v roce 2016, počítaný bez vedoucích pracovníků. 45 Až tolik tisíc korun je průměrný plat, který by učitelé měli brát v roce 2020. Učitelům jej slíbila vláda s tím, že plat učitelů bude činit 130 procent průměrné mzdy.

Vláda bude o rozpočtu jednat v pondělí 4. září, další jednání případně proběhne 11. září. Odbory chtějí docílit zvýšení mezd učitelů v regionálním školství do roku 2020 na 130 procent průměrné mzdy v Česku. S podporou premiéra a ministerstva školství požadují přidat od listopadu 15 procent navíc, jinak se podle nich nepodaří do tří let zvýšit mzdy dostatečně.



Znamenalo by to růst výdajů v příštím roce o 11 miliard korun. Na platy nepedagogických pracovníků ve školství by podle odborů měly jít další dvě miliardy korun navíc. Zvýšení platů chtějí i vysokoškolští učitelé.

„Začínající akademik, odborný asistent má na vysoké škole kolem dvaceti tisíc korun hrubého. Lidl nabízí nástupní plat 27 tisíc. Pokud chce takový člověk uživit rodinu, raději odejde tam,“ varuje Petr Baierl z vysokoškolského odborového svazu.



Zástupci škol se společně s odboráři sejdou 1. září v Betlémské kapli, kde chtějí během protestní akce osobně vysvětlit zástupcům vlády, jak nutné je, aby navýšili rozpočet pro školství.