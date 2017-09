V brněnském protiatomovém krytu zahrají divadlo o romském boxerovi

Brněnský atomový kryt 10-Z v Husově ulici ve čtvrtek premiérově hostí divadelní hru Cikánský boxer německé autorky Rike Reinigerové. V monodramatu odrážejícím životní osud legendy světového boxu Johanna Trollmanna zvaného Rukeli, který v nacistickém Německu sice narukoval do wehrmachtu, ale nakonec byl pro svůj romský původ umučen v koncentračním táboře, se představí mladý herec Filip Teller.

„Je to zřejmě poprvé, kdy bude uvedeno divadelní představení v brněnském podzemí. Jsme rádi, že podobná tematika našla své místo v prostorách, které ve stejné době sloužily k záchraně životů během německé okupace Brna,“ říká historik Pavel Paleček, jenž stojí za zpřístupněním atomového krytu 10-Z veřejnosti. „Pro mě jako herce je možnost zahrát si hru, jejíž děj se odehrává za druhé světové války v prostoru, který byl v této době vybudován, velmi inspirativní a obohacující,“ těší se Filip Teller.

Trollmann se stal roku 1933 mistrem Německa v polotěžké váze. Titul mu však byl později kvůli jeho romskému původu odebrán. Svůj poslední zápas absolvoval jako karikatura „árijského“ boxera s odbarvenými blond vlasy a napudrovaným obličejem.

V roce 1943 byl zavražděn v koncentračním táboře Neuengamme. „Pro nás s Filipem se stala ústředním tématem vina. To, jakým způsobem se vyrovnává člověk se smrtí svého kamaráda, kterou zapříčinil on sám. Nikdo z nás si dost dobře nedovede představit, jaké to v koncentračních táborech bylo. Snažili jsme se tedy aspoň tomuto pocitu přiblížit,“ dodává režisérka Gabriela Ženatá. Repríza Cikánského boxera je v krytu naplánována na čtvrtek 5. října.