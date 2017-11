V Praze jako v New Yorku, jízdné nahrajete na kreditku

Už žádné hledání validátoru pro aktivaci elektronické jízdenky ani pořizování červených či zelených karet. Svým Lítačkám budou moci dát Pražané a Středočeši definitivní sbohem podle prognóz prvního července 2018.



Stejně jako newyorský dopravní podnik, který spravuje jednu z nejrozsáhlejších metropolitních dopravních sítí světa, se totiž rozhodl modernizovat placení jízdného také pražský dopravní podnik. Předplacenou jízdenku tak půjde brzy nahrát na libovolnou bankovní kartu používanou v Česku.



„O měsíc později chceme představit mobilní aplikaci pro chytré telefony, která umožní nejen nákup předplacených jízdenek, ale i jednotlivých, které si nyní cestující kupují pomocí populárních SMS zpráv,“ říká člen představenstva společnosti Operator ICT Václav Strnad.

Předplacenou jízdenku pro Prahu nebo vnější tarifní pásma si sice již dnes koupíte z domova, vlastní nahrání ale probíhá vždy až po vložení do některého z validátorů, které jsou pouze ve stanicích metra. Tenhle problém trápí hlavně Středočechy, kteří si nyní kvůli jízdnému musejí často zajet.

„Nahrání proběhne okamžitě, už nebude nutné chodit do validátorů, ty budou zbytečné. Tento krok nám umožní rozvoj elektronického jízdného i na území Středočeského kraje,“ dodává Strnad.



Hromadné zahazování Lítaček se ale v hlavním městě pravděpodobně konat nebude. O zelenou kartu je totiž podle dopravce velký zájem. Kromě nosiče jízdenek slouží i jako karta do městské knihovny a nabízí i slevy do muzeí. „Připravuje se též využití Lítačky pro pražské školy coby bezpečného identifikátoru. Kromě legitimace do Městské knihovny přibude možnost vstupu na městská koupaliště a další zařízení Prahy,“ uvedl dopravní podnik.