Vláda dnes rozhodne, co se žalobou na EU kvůli zbraním

V Česku má zbrojní průkaz zhruba 300 tisíc lidí. Většina z nich bude očekávat výsledek dnešního jednání vlády. Ministři totiž mají rozhodnout, zda Česko podá žalobu k Soudnímu dvoru EU. To navrhl ministr vnitra Milan Chovanec. Podle něj nová evropská směrnice omezuje držitele zbraní.



„Pokud neuděláme nic, dotknou se změny bruselské směrnice všech držitelů zbrojních průkazů, ale také vlastníků předovek, zásobníků a znehodnocených zbraní,“ uvedl Chovanec, který dokonce o držení zbraní v Česku natočil amatérský videoklip, který si lze pustit na YouTube.

Proti regulaci zbraní vznikla i petice, kterou podepsalo 50 tisíc lidí. „A týká se to opravdu všech, co mají zbraň. Těch, co ji mají pro účely sebeobrany, ale i sportovních střelců a myslivců. Nebo i takových skupin, jako jsou vyznavači airsoftu – i oni mají totiž zbraně,“ komentuje petici její iniciátor Pavel Černý. Směrnici zpřísňující kontrolu nad střelnými zbraněmi schválil Evropský parlament v polovině března. Jejím cílem je zabránit teroristům ve vyzbrojování. „Musíme posílit naši společnou bezpečnost. Potřebujeme jasnější pravidla. Toto je směrnice, která pomůže zatlačit teroristy a zločince do kouta,“ hájil úpravu eurokomisař pro bezpečnost Julian King z Velké Británie.

Podle kritiků ale nová úprava spíš jen omezuje majitele legálně držených zbraní. „Terorista si těžko půjde koupit zbraň do obchodu,“ komentoval normu poslanec Evropského parlamentu Jiří Maštálka. Podle něj směrnice spíš způsobí to, že velká část dosud legálně držených zbraní se přesune do ilegální sféry a vzroste s nimi černý obchod. Směrnice již vstoupila v platnost a státy Evropské unie ji teď musejí do svého právního řádu zavést do 15 měsíců.