Za jednu účtenku můžete získat milion nebo auto

Nejméně 10 zlotých Účtenková loterie funguje v Polsku, Chorvatsku nebo na Slovensku.



Na Slovensku zavedli účtenkovou loterii v roce 2013. Zájem veřejnosti o loterii po úspěšném spuštění sice postupně klesal, ministerstvo financí ji ale zrušit neplánuje. Loterie se může zúčastnit každý občan starší 18 let včetně cizinců, pokud má platný doklad z elektronické registrační pokladny v hodnotě nejméně jedno euro.



Polsko ji zavedlo v roce 2015, hraje se hlavně o automobily nebo elektroniku. Loterii provozuje ministerstvo financí. Zaregistrovat se může účtenka v hodnotě nejméně 10 zlotých (přes 60 korun).



Účtenková loterie funguje i v Chorvatsku. Tady byla dokonce od srpna do října 2015 uzpůsobena výhradně pro Čechy – při registraci 20 účtenek ze svého pobytu mohli čeští návštěvníci Chorvatska vyhrát v přepočtu až 50 tisíc korun. Češi nakonec poslali do loterie přes 7000 účtenek. Výhrou byl například pobyt v Chorvatsku pro dvě osoby v hodnotě 54 tisíc korun.