Zamiřte na výlet do Afriky s Hanzelkou a Zikmundem

Výstava potrvá v galerii Tengenenge do 19. ledna každý den od 10 do 16 hodin. Afriku projela dvojice tehdy ještě neznámých inženýrů od marocké Casablanky až do Kapského Města v Jihoafrické republice. Během své dobrodružné cesty vystoupali na vrchol Kilimandžára, ale i Cheopsovy pyramidy.

Byli svědky výbuchu sopky nedaleko jezera Kivu, dostali se na místa, kde byli vůbec prvními cizinci, které afričtí domorodci kdy viděli, nebo se v africké buši setkali tváří v tvář s divokými zvířaty. Z černého kontinentu vedla jejich další cesta do Jižní a Střední Ameriky. Na expedici se vydali 22. dubna 1947 z Opletalovy ulice v Praze. Když se sem o tři a půl roku později vrátili, vítaly je už jako známé cestovatele a dokumentaristy tisíce lidí. Za tři roky navštívili 44 zemí a proslavili se nejen v tehdejším Československu, ale i v zahraničí. Z cesty vzniklo několik knih, reportáží, filmů a tisíce fotografií, které si prohlédnete na výstavě.