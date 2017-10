Žralok versus trpaslíci. Řešení je život v opozici

Žádná ze stran, které by si hnutí ANO přálo za partnera v koaličním kabinetu, neřekla při námluvách s Andrejem Babišem „ano“. Muž, který bude sestavovat vládu, zatím slyší samé „ne“.



„Jsem čím dál tím víc přesvědčený, hlavně po prvním kolečku schůzek, o menšinové jednobarevné vládě s odborníky,“ tipuje Jan Kubáček z Phoenix Research. Podle něho je možné, že Babišově menšinové vládě budou opoziční strany vyjadřovat podporu tím, že budou při hlasování odcházet z jednacího sálu, jako tomu bývalo v době opoziční smlouvy a menšinové vlády Miloše Zemana.



Opoziční smlouva Vyjednávání o vládách někdy končí nečekaným výsledkem.



Nejpřekvapivější dohodou o vzniku vlády byla „Smlouva o vytvoření stabilního politického prostředí v České republice“ uzavřená mezi ČSSD a ODS. Mezi lidmi se pro ni vžil termín „opo smlouva“.



Dohodli ji Miloš Zeman s Václav Klaus 9. července 1998 a sociální demokracii zajistila jednobarevnou vládu, i když měla v Poslanecké sněmovně jen 74 hlasů.



Podle Kubáčka „žralokovi“ Babišovi nahrává, že proti němu stojí osm „trpaslíků“, které čeká náročné období. „Některé strany změní vedení, budou se stabilizovat.“ Myslí si, že až na TOP 09 se mezi ANO a zbytkem stran hrany obrousí. Ani politolog Daniel Kunštát z Cevro Institutu nehledí na ustavení pevné koaliční vlády s nadpoloviční většinou ve Sněmovně s optimismem. „V zásadě se prostor pro sestavení většinové vlády zužuje. Už po volbách bylo jasné, že příkopy mezi Babišem na straně jedné a většinou parlamentních stran jsou tak hluboké, že bude obtížné je zasypat.“



Kunštát prý už krátce po volbách upozorňoval, že strany si budou stát pevně na svých stanoviscích. „Sice se čekalo, že nějaká strana vyměkne, ale zdá se, že se k tomu nikdo zatím nemá.“ Netvrdí však, že se to nemůže změnit. Také on bere v úvahu skutečnost, že se v některých stranách změní lidé ve vedoucích pozicích a to může mít vliv na změnu postojů. „V tuto chvíli je však varianta menšinového kabinetu hnutí ANO nejreálnější. Může to být i poloodbornický kabinet,“ myslí si politolog Daniel Kunštát. Nevěří příliš na to, že by názor změnila ODS, které už Babiš spolupráci nabídl. „Jedenáct procent získali proto, že se ostře postavili proti Babišovi. Změnou názoru by ztratili kredit,“ podotkl Kunštát.



Shodný názor má i politoložka Vladimíra Dvořáková. „Strany mají strach z jedné věci. Zisky z úspěšného vládnutí mělo hlavně ANO a to nevytváří příznivé proudy pro to, aby s ním šly do vládnutí. Většina stran nevyměkne,“ uvedla pro deník Metro Dvořáková. „Jsme ale v českém prostředí a nemůžeme odhadnout, jestli nebudou přeběhlíci,“ uzavírá politoložka Dvořáková svou úvahu.