Když vaříte pivo taky pro sebe, děláte ho dobré, říká majitel minipivovaru

Jména piv, jež pod značkou Lhotecký mlýn vyrábí, odkazují právě k jejich profesím. Desetistupňový Mládek, jedenáctistupňový ležák Tovaryš – pivo klasického plzeňského typu, dvanáctka Stárek z karamelového sladu a třináctistupňový Sekerník. Zlatavý mok ze zdejšího minipivovaru si už přes dva roky získává oblibu u fajnšmekrů v okolí.

„Jsme opravdu malý podnik, vše děláme ve dvou lidech. Pivo si vaříme i pro sebe, a když člověk něco dělá pro sebe, dělá to dobře. Kvalita je základ, nic nešidíme, nic kromě základních surovin nepřidáváme,“ říká třicetiletý podnikatel a upozorňuje, že nárazově je k dostání i zimní vídeňský a letní medový ležák, na sezonu bude přichystaná už dříve odzkoušená APA.

Na produkci piva se Flek vrhl v období, kdy covidová pandemie potopila zdejší oblíbenou restauraci nad vyhlášeným tanečním podnikem Klub Mlýn, kam se v pátek a v sobotu chodí bavit především mladší generace. Ačkoliv minipivovarů se na celé jižní Moravě drží přes šest desítek, na celém Blanensku je Lhotecký mlýn teprve druhý v pořadí. Dlouholetý „jedináček“ – domácí Pivovar Ohrada – navíc funguje až na severu kraje v obci Vísky u Letovic.

„Na jednu stranu je to výhoda v relativně slabší konkurenci, nicméně zase musíme razit cestu, která je jinde prošlapaná a lidé jsou tam na nová piva zvyklí. Když někdo konzumuje dvacet let stejnou značku, jeho názor změníte jen těžko,“ naráží na fakt, že v regionu stále drží prim velké pivovary Černá Hora a Starobrno. „Dokážou nabídnout i doplňkové služby, hospodskému vybaví celý podnik, to my logicky nezvládneme. Ideální případ je mít na čepu klasiku a k tomu jeden dva speciály, nejlépe Lhotecký mlýn,“ směje se.

„Člověk nesmí sklouznout k pohodlnosti“

Pivo nabízí ve skle, litrových PET lahvích i sudech, a to od deseti do padesáti litrů. Právě individuální odbyt pro nejrůznější oslavy tvoří převážnou část klientely minipivovaru, který dokáže vyrobit okolo 450 hektolitrů ročně.

Flek absolvoval rekvalifikační kurz pro výrobce piva, přesto si na startu nechal pomoct od zkušenějšího sládka. Teď už však vaří sám. „Dá se to celkem rychle naučit, navíc neměním dodavatele, abych vyráběl furt stejnou kvalitu. Člověk jen prostě nesmí sklouznout k pohodlnosti,“ nabízí stručný recept.

S areálem bývalého mlýna má také další plány. Nejpozději příští rok chce nabídnout prohlídky provozu i s historickou vodní elektrárnou. Přírodní živel by rád částečně využil také k výrobě piva.

„Průtok už tu není tak velký jako v minulosti, ale nainstalujeme menší turbínu, pro kterou to bude stačit. A výhledově bychom rádi rozjeli i restauraci, třeba klidně jen v režimu pivnice,“ naznačuje, že Lhotecký mlýn časem ožije i tradiční hospodskou zábavou.