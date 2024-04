Na žďárském sídlišti vznikají nové byty určené pouze pro klíčové profese

Žďár plánuje i vlastní výstavbu v Žižkově ulici Na území Žďáru má v dalších letech přibýt několik bytových domů s různým typem bydlení. V Okružní ulici, naproti orlovně, je v plánu družstevní seniorské bydlení, asi stovka menších bytů pro lidi starší padesáti let. „V pozdějším věku mohou potřebovat určité služby, třeba donášku jídla či rehabilitaci, a to bude právě součástí projektu,“ popsal žďárský starosta Martin Mrkos s tím, že tam vznikne i prostor pro malé zařízení pro předškolní děti. Záměr je ve fázi studie, zahájení stavby se očekává nejdříve na přelomu let 2025 a 2026. Kolem čtyřiceti bytů pak vznikne u bazénu, na místě bývalého klubu Batyskaf, kde půjde o rezidenční družstevní bydlení. Naproti tomu vlastní, městský projekt chystá Žďár v Žižkově ulici. Nabídnout chce startovací bydlení a byty pro specifické skupiny, jako jsou třeba handicapovaní. Stavět by se mohlo již příští rok.