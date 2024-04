Přemalovaná dívčí prsa probudila Hradec. Vzniká streetartový festival

Přehlídka pouličního umění, která si bere příklad z již proslulého olomouckého Street Art Festivalu, se tu bude konat od 9. do 15. září. Hradec už dokonce vytipoval plochy, které této komunitě nabídne.

„Vytvoříme odbornou komisi, která bude vybírat z předložených uměleckých návrhů. Další plochy pak vybíráme vyloženě pro hradeckou komunitu. Také ta nám slíbila, že pošle své návrhy,“ řekla Ilona Dvořáková (bez p. p.), náměstkyně primátorky pro oblast kultury a cestovního ruchu.

Podle ní město pouliční tvorbě vyhradí velký výměník v dopravním podniku a betonovou zeď u hřiště na Moravském Předměstí.

„O konceptu streetartového umění a festivalu jsme uvažovali už delší dobu, ale je pravda, že právě to loňské dílo na mostu nás opravdu popíchlo. S tou komunitou jsme začali komunikovat a umožníme jí vyjádřit se zcela legálně a svobodně,“ upozornila Dvořáková.

Legální plocha v Hradci chyběla

Výtvarník JW Mind Strike, rodák z Hradce žijící v Praze, takovou snahu jen podporuje.

„Myslím, že společnost je pouličnímu umění nakloněna a je až trapné, že v Hradci není legální plocha. Světový umělecký trend se jednoznačně orientuje ven z galerií a blíž k lidem. Navíc česká streetart scéna je bohatší, než se na první pohled zdá,“ uvedl autor kontroverzního obrazu Swimming.

Jeho malba nahé dívky na pilíři mostu Hradečany bavila i pobuřovala jen dva týdny, než ji poničily aktivistky. Vadilo jim, že autor umístil motiv „z kategorie vizuální slasti“ na veřejné místo. Z dívky splývající ve vodě naznak zbyla jen hlava. Bradavky nejprve někdo posprejoval cenzurní černou barvou a v dubnu je válečkem s bílou barvou a nápisem „slast“ definitivně překryly dvě aktivistky ze skupiny Kozisvět.

„Pokud jsou pro autory hejtů kritériem krásy ženy, které mají prsa s implantáty, a zejména pak je hodnocena jejich velikost, ať se skrze toto hodnocení, kterému podrobili i nás, podívají na svoje maminky, sestry, manželky, milenky, přítelkyně, dcery,“ řekla jedna z kritiček, které zasáhly válečkem.

Poničené graffiti v Hradci Králové

„Od počátku to byla jasná manipulace s publikem, a tím i to, co je normální ohledně zpracování ženského těla. Je třeba si říct, o jaké tělo jde. Autor veřejně uvádí, že jako předlohy užívá fotografie pornohereček. A ty mají těla vytuněná do tvarů, aby se líbily. Ten most je na očích. A zobrazení z kategorie vizuální slasti patří do soukromí. Nebo někam, kde si je zájemce vyhledá. Ne že bude viditelné na místech, kde není vyžádáno. Tady byla překročena hranice,“ dodala.

Bylo to druhé zničené a podle názorů streeartové scény hodnotné dílo stejného autora v Hradci Králové. JW Mind Strike totiž předloni na podzim namaloval na cihlovou zeď malé tovární haly někdejší koželužny v Kuklenách jinou dívku s odhalenými ňadry. V té době už bylo jasné, že relikt průmyslové revoluce půjde k zemi, a tak z díla zbyly jen fotografie.