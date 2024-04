Za pokus o vývoz dílů využitelných pro jaderné zbraně uložil soud podmínku

Krajský soud v Brně dnes v případu turnovské společnosti NRB - New Rock Bits uložil podmíněný trest. Firma chtěla vyvézt do Pákistánu bez povolení vrtné hlavice, které spadají do zboží takzvaného dvojího užití, šlo by je totiž použít i při výrobě jaderných zbraní.