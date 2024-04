Mladík cizinci rozdrtil obličej, soudí ho za pokus o vraždu. Bránil jsem se, tvrdí

Incident se stal ve středu 19. července 2023 okolo dvaadvacáté hodiny na křižovatce ulic Tržní a Lidická v ostravském obvodu Vítkovice. Jak uvedl státní zástupce David Bartoš, opilý čtyřiadvacetiletý Klempár napadl šestapadesátiletého muže ukrajinské národnosti, který žil s Klempárovou příbuznou. V tuzemsku pobýval už před válkou a pracoval ve stavební firmě.

Klempár mu podle spisu nejprve dal pěstí, a když napadený upadl a ležel na chodníku, v útoku pokračovat.

„Aniž by se poškozený jakkoliv bránil, obžalovaný mu zasadil do oblasti hlavy další údery pěstmi, rovněž do hlavy opakovaně kopal a našlapoval na obličej, kdy poté bez projevení sebemenšího zájmu o zdravotní stav poškozeného, který ztratil vědomí, krvácel a bezvládně ležel, z místa utekl,“ sdělil státní zástupce.

Málem nepřežil

Výčet závažných zranění pak připomíná anatomický atlas hlavy. Napadený muž utrpěl například tříštivé vpáčené zlomeniny obličejového skeletu, který se odlomil od lební části, dále pak zhmoždění očních koulí a víček, krvácení z úst i zvukovodů, několik lebečních zlomenin a krvácení do mozku.

„Hrozila smrt poškozeného, a to zejména kvůli vdechnutí krve do dýchacích cest a také kvůli rozlámanému obličejovému skeletu,“ konstatoval státní zástupce.

Jen díky tomu, že místem náhodou procházeli další lidé, kteří přivolali záchranáře, a pak rychlé a dlouhodobé péči v ostravské fakultní nemocnici, napadený přežil.

Klempárovi hrozí patnáct až dvacet let vězení, nadto nemocnice požaduje takřka 700 tisíc korun za úhradu léčení v délce necelých třech měsíců.

Na oslavě vypil láhev a půl vodky

Kvůli trestní kvalifikaci činu se obhajoba s obžalovaným a státním zástupcem nedohodli na vině a trestu. Jak podotkla obhájkyně, dohoda by byla případně možná při stanovení trestní sazby činu 10 až 15 let.

Klempár totiž s tím, že by někomu takto ublížil, nesouhlasí. „Něco je pravda, něco ne,“ prohlásil.

Podle jeho verze události jednal jen v sebeobraně. Nejprve byl na rodinné oslavě, kde se údajně Ukrajinec pohádal s dalším účastníkem. Klempár byl sice dost opilý, podle vlastních slov vypil asi jednu a půl lahve vodky, ale normálně odešel a šel za známým, aby s ním vyrazil na pivo. Když neuspěl, při cestě zpět domů potkal onoho Ukrajince.

„Začal na mě něco křičet, pak mi plivnul do obličeje, a jen jsem se utřel, tak mě začal bít. Byla to rvačka, i já dostal pěstí. Pak spadl a já stál nad ním a ptal se ho, jestli mu nic není. On mi nějak odpovídal tou svou řečí, že ne. Chvíli ale v bezvědomí byl,“ popisoval obžalovaný.

„Jestli lžu, ať se z tohoto místa ani nepohnu“

Kopl ho prý jen jednou, navíc náhodou. „Když se probral, tak zase začal máchat rukou a já nějak reflexem nechtěně kopnul. Ale když jsem odcházel, tak se už zvedal ze země,“ pokračoval a ke zdůraznění pravdivosti svých slov lehce zvýšeným hlasem dodal: „Jestli lžu, ať se z tohoto místa ani nepohnu!“

Když mu soudce ukázal fotografii napadeného se zcela zakrváceným a těžce pochroumaným obličejem, obžalovaný jen poznamenal, že neví, jak se mu to stalo. „Když jsem se nad ním skláněl, tak to tak nebylo, Ale byla tma a špatné osvětlení,“ hájil se Klempár.

V minulosti má dva trestní záznamy, jeden ještě jako mladistvý. Před třemi roky dostal za výtržnost tři sta hodin prospěšných prací. „Ale nikdy bych nikoho nechtěl zabít. To jsem nikdy neudělal a ani neudělám,“ prohlásil Klempár.

Napadený muž je zpět na Ukrajině. Jak vyšlo najevo, po závažném zranění si nepamatoval takřka nic, co bylo předtím. Soud ještě vyslechne svědkyně a znalce, termín vyhlášení rozsudku ještě není znám.