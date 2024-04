Auto srazilo muže na koloběžce, vážně zraněného na hlavě ho odvezl vrtulník

V Oldřichovicích na Frýdecko-Místecku ve středu ráno srazil automobil muže na koloběžce. Na místě zasahovala posádka rychlé lékařské pomoci a vrtulník. Koloběžkář byl vážně zraněn a dostal se do přímého ohrožení života. Lékaři ho proto uvedli do umělého spánku a vrtulník převezl do Fakultní nemocnice Ostrava.