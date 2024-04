Tvarůžkový král na olomouckém festivalu vyhrál se syrečkovým dipem k bramboráku

Víkendová Olomouc se již posedmé proměnila ve tvarůžkové království a akce to byla rekordní nejen co do počtu návštěvníků, ale i syrečků. Na festivalu se totiž spotřebovalo šest a půl tuny tvarůžků. Novým tvarůžkovým králem na Hané se stal Michal Duračka z olomoucké restaurace Asado grill.