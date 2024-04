„Chodil jsem k němu odmala.“ Zemřel oblíbený holič, Olomoučany stříhal 61 let

„Od malinka jsem k němu chodil do holičství. Vždycky mi nad hlavou cvakal nůžkami naprázdno. Díky za jeho přístup k práci,“ napsal například na facebookovou stránku Jsem z Olomouce, kde se objevilo parte, Radek Tříska.

Také z dalších komentářů je patrné, jak dlouho byl provozovatel kadeřnictví a holičství na Masarykově třídě kousek od hlavního nádraží součástí života Olomoučanů.

„Když jsem byl malý kluk, stříhal mě. Dokonce si pamatuji akvárium, které tam měl,“ zavzpomínal Vladimír Foit.

„I ve svém věku byl velmi pracovitý, laskavý a milý. Každý ho měl rád,“ vyzdvihl zase Pavel Kořítko.

Na zesnulého holiče vzpomíná i Monika Nováková, která u něj pracovala. „Můj první zaměstnavatel hned po vyučení. Moc hodný člověk,“ napsala. „Skvělý šéf to byl,“ doplnila ji Žaneta Hrdá.

Jeho mottem bylo, že zvládnout se dá vše

Jiří Seryn pracoval na stejném místě 61 let, nastoupil tam v devatenácti po vyučení na holiče a kadeřníka. Jeho zaměstnavatelem se v první polovině 60. let staly tehdejší Služby města Olomouce, po sametové revoluci začal holičství a pánské kadeřnictví provozovat sám. Dámské vedla jeho manželka, po její smrti ho převzali příbuzní.

V práci pokračoval naplno i v důchodovém věku a to přesto, že se celý život potýkal s hemofilií, tedy geneticky podmíněným onemocněním projevujícím se poruchou srážlivosti krve, navíc nejvážnějšího typu.

„Děkujeme za vyjádření upřímné soustrasti. Je to pro nás obrovská tragédie a náš žal nelze popsat. Náš tatínek (dědeček) byl to nejlepší, co nás mohlo v životě potkat. Bohužel svůj boj prohrál, i když bojoval jako lev. Ujišťuji vás, že se budeme snažit dělat mu čest a pokračovat v jeho odkazu nadále, aby jeho památka žila navždy,“ reagoval na komentáře jeden z příbuzných Jiří Hradil.

Pro Bronislava Seryna byl jeho tatínek Jiří velkým vzorem. „Jeho ochota a láska ke všem lidem byla srdečná a čistá jako diamant,“ popsal.

„V našich srdcích zůstane navždy jako laskavý táta, dědeček a pradědeček. Jeho odkaz je, že život není lehký, ale s pozitivní myslí, optimismem a úsměvem na tváři se dá zvládnout i to, co vypadá takřka beznadějně. Tati, miluju tě,“ dodal.

Poslední rozloučení s Jiřím Serynem se uskuteční v pátek 19. dubna v 10 hodin v obřadní síni olomouckého krematoria.