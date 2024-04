Za pokuty měla v Olomouci přibýt nová parkoviště, dva roky nevzniklo jediné

Fond mobility zřídilo město v březnu 2022. „Radnice z něj bude hradit například výstavbu nových parkovacích míst, cyklostezek, autobusových zastávek a další investice pro zvyšování bezpečnosti v dopravě,“ uvedlo tehdy vedení města, půl roku před komunálními volbami.

Na radnici v té době měla své zástupce i ODS, která myšlenku vracet peníze z pokut a parkovného do zlepšení možností parkování podpořila.

„Teď ale radnice staví cyklostezky, rekonstruuje místní komunikace, opravuje autobusové zastávky. To jeho statut umožňuje, ale jde až o body 3, 4 a 5. Bod 1 je, že ho zřizujeme, aby se vybrané peníze transparentně využily na zlepšování podmínek pro parkování ve městě. To se neděje,“ kritizoval za občanské demokraty Jan Holpuch (v zastupitelstvu jako člen koalice Spolu).

Zmínil i studie na vybudování parkovacích domů v Hodolanech a u výstaviště placené naopak z rozpočtu namísto z fondu.

„Je to absurdní. Od doby, co je fond zřízen, se z něj nevybudovalo jediné parkovací místo. Ani letos nikdo žádná neplánuje,“ zmínil zastupitel a připomenul i programové prohlášení rady. V tom se píše, že „prostředky z parkovného budou využity na rozšíření a zkvalitnění parkování.“

Holpuchovi vadí i propagace nových zón placeného parkování v širším centru, jejichž spuštění plánované na letošní jaro však nakonec město ještě odložilo, protože chce systém dopracovat.

„Reklamní a komunikační kampaň stála přes 800 tisíc korun a informovala o něčem, co se nestalo. Když byl systém v tak špatném stavu, měli si to vyříkat před spuštěním kampaně a nic nerozjíždět. V lidech to akorát vzbudilo zmatek,“ dodal Holpuch.

Mobilita nejsou jen parkoviště, říká koalice

Vedení města argumentuje, že aut ve městě je příliš a pouze přidávat parkovací místa nestačí.

„Celá parkovací politika není jen o tom, že se někde vybuduje deset, sto nebo pět set parkovacích míst. Navíc jejich stavba je pro spoustu obyvatel kontroverzní téma. Zaznívají hlasy, že nová parkovací stání řešení přetížené Olomouce z pohledu statické dopravy nepomohou. Problém je, že aut je moc, nikoli nedostatek parkovacích míst,“ reagoval primátor Miroslav Žbánek (ANO).

Ostatně už v návrhu parkovací politiky před čtyřmi lety zaznělo, že Olomouc má 24 tisíc legálních veřejných parkovacích míst, kde parkuje 22 tisíc vozidel. Nejsou však tam, kde by je řidiči potřebovali.

„Že jsme do parkovací politiky zahrnuli i náklady na provoz parkovacího systému a vše, co s tím souvisí, včetně například propagace celé parkovací politiky, je podle mne naprosto v pořádku. V politickém souboji je to velmi zjednodušováno,“ řekl primátor.

31. ledna 2024

„Průběžně upravujeme dopravní režim tam, kde víme, že nejsme ve stabilizované zástavbě schopni ‚vylovit’ čtvrti kolem centra, například v budoucí zóně C. Není tam prostor, pokud bychom nechtěli zničit zeleň a asfaltovat tam parkovací místa nebo stavět betonové parkovací domy,“ doplnil s tím, že Olomouc stejně jako jiná města jen sleduje přirozený trend.

Fond už plní i pokuty z nových radarů

Minulý rok fond nastřádal přes 61 milionů korun, ke konci roku byl stav bankovního účtu 40 milionů. Letos se očekávají příjmy 101 milionů a výdaje přes 41 milionů, přičemž radnice chce peníze použít „zejména na provoz a rozvoj zóny placeného stání“, jak stojí ve zprávě k hospodaření fondu za rok 2023.

Odhady počítají také s příjmy z pokut z měření rychlosti spuštěného v lednu. Od začátku roku jsou v ostrém náměstí a u domova seniorů ve Chválkovicích a na průtahu Chomoutovem. První měsíc zaznamenaly 1 416 případů, v únoru 1 073.

„Ukazuje se, že radary fungují preventivně, a stejně tak doufáme, že bude fungovat i skenovací vozidlo pro kontrolu parkování. Není totiž naším cílem vybrat co nejvíce peněz na pokutách, ale to, aby byla doprava ve městě plynulá a hlavně bezpečná,“ uvedl náměstek primátora Tomáš Pejpek (ProOlomouc a Piráti).

Další radar hlídá od dubna rychlost i v Přerovské ulici, v létě má přibýt také v Okružní a později v Jižní.

Parkování hlídá speciálně vybavený vůz

Fond už plní i speciálně upravené vozidlo, které monitoruje přestupky v parkování. Elektromobil vybavený kamerami a softwarem automaticky zpracovává podezření na přestupky.

Řidič trasu v zónách A a B v centru města projede vždy dvakrát po čtvrthodině v takzvané zjišťovací a potvrzovací fázi. V druhém kole už jsou auta s neuhrazeným poplatkem zaznamenaná do systému.

„Jakmile skončí jízda, data procházejí na městské policii validačním procesem. Po tomto úkonu veškeré informace putují k příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řešení,“ objasnil ředitel olomoucké městské policie Pavel Skalický.

Úředníci nicméně podle vedoucího odboru agendy řidičů a motorových vozidel Ivana Rašťáka řeší pouze jednotlivé případy. „Potýkáme se jen s drobnostmi, zejména při porovnávání údajů s doposud platnými analogovými parkovacími kartami. Jejich platnost ale skončí k poslednímu srpnu, takže i tyto potíže by měly odpadnout,“ uvedl Rašťák.