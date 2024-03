Sága pardubického útulku snad skončí, nakonec má vyrůst nedaleko letiště

Na Dukle, Na Dolíčku, na Hůrkách či u Starých Čívic. Už není moc míst na mapě, do kterých by pardubičtí radní nezkusili dostat útulek pro zaběhnutá zvířata. Ten stávající ve Štrossově ulici má zmizet a udělat místo pro rozšíření domova pro seniory. „Zdá se, že útulek je prokletý. Kdykoli se nějaké místo pro útulek našlo, ukázala se poté nějaká nepřekonatelná překážka,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Naposledy zkrachoval na první pohled nerozbitný plán. Stavět se mělo na poli za Starými Čívicemi ve směru na Přelouč. Tedy daleko od nejbližších domů. Jenže se zjistilo, že na městském pozemku leží starý silážní žlab, ke kterému se přihlásili hned dva majitelé. Ti se dokonce kvůli betonovému korytu pustili do soudní pře. „Nemáme čas čekat, jak to dopadne. Může to být na dlouho,“ uvedl primátor Nadrchal.

V minulosti zase plány padaly kvůli tomu, že lidé si už dopředu stěžovali na možný hluk ze psince. „Většina míst zkrachovala kvůli odporu obyvatel, všichni mají zvířátka rádi, ale ne, když je mají za svým plotem,“ uvedl opoziční zastupitel za ODS Petr Kvaš.

A tak politici s úředníky opět vzali do rukou mapu a začali hledat. Nakonec vybrali lokalitu za Popkovicemi nedaleko stadionu Zlaté přilby. „Je to na druhé straně křižovatky u plochodrážního stadionu směrem k letišti. Tedy nalevo při výjezdu z města. Nikdo v okolí nebydlí, mělo by to být v pořádku. Plán vedení města podpoříme,“ řekl Kvaš.

I náměstkyně primátora Jiřina Klčová si myslí, že už těžko mohou politici najít lepší místo. Ale je vhodné doplnit, že to už si mysleli několikrát.

„Místo pro útulek hledáme spoustu let. Vždycky jsme narazili na odpor občanů nebo firem. Nechci to zakřiknout, vypadá to, že bychom tam mohli stavět. Je to v lokalitě, kde jsou lesy, pole, louky, za občanskou zástavbou, dalo by se tam venčit, výběhy se dají situovat od města do lesa,“ řekla ČTK Klčová.

Pozemky patří městu. Respektive nadaci radnice. Útulek by mohl stát poměrně daleko od obytných domů, město tam plánuje navíc vysadit kus lesa jako izolační zeleň. Další bariéru od obytné zástavby by tvořily nově zbudované sklady Východočeského divadla.

Projekt má město hotový, jen pro jinou lokalitu. Zastupitelé rozhodli o tom, zda radnice může projektovou dokumentaci použít pro nově vybrané místo. „Projekt musíme modifikovat na nové místo, což není složité, a pak můžeme začít stavět, dva roky do dokončení projektu je reálná doba. Cena je odhadem 70 milionů korun,“ řekla Klčová.

Nový útulek má být moderní zařízení s veterinární ordinací a také prostorami pro služební psy městské policie. Současný útulek v areálu ve Štrossově ulici chátrá a není tam například možnost venčit psy.

„Současný útulek přebírá do své péče městská policie. Až se nový útulek postaví, bude se o něj také starat. Tlačí nás čas, na místě starého útulku bude městský dům pro seniory. Má se začít stavět na začátku roku 2025. Rádi bychom proto měli přestěhování útulku do nového do dvou let vyřešené,“ dodala náměstkyně Klčová.