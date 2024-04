V Polabinách zapálí čarodějnici

Moravská Třebová

Skoro jako Beatles. Zahrají The Backwards

Na koncert slovenského revivalového uskupení imitujícího jednu z nejznámějších kapel historie zvou Kulturní služby města. Slovenští The Backwards, kteří s koncertováním začali už v roce 1995 v Košicích, zahrají hity jako Let It Be, Here Comes the Sun nebo Come Together v sále Základní umělecké školy v neděli v sedm hodin večer. Za svou kariéru byla kapela oceněna na jednom z nejprestižnějších festivalů Beatles revivals v New Yorku, kde dvakrát obsadila první místo. Zájemci si je mohou poslechnout s platnou vstupenkou, kterou lze koupit online nebo v infocentru za 350 korun.

Mikulovice

Pozorovatelna Civilní obrany se otevře lidem

Sraz vojenské techniky, doprovodný program pro děti nebo večerní pálení čarodějnic. To vše čeká návštěvníky Pozorovatelny Civilní obrany u Mikulovic, kde v sobotu 27. 4. v devět hodin začne návštěvnická sezona. Mimo to bude možné prohlédnout si kompletně vybavené prostory a seznámit se s činností Československé lidové armády při případném jaderném útoku. V expozici bude ke zhlédnutí také výstava představující vývoj plynových masek. Akce je venkovní a vhodná pro rodiny s dětmi. Pálení čarodějnic organizátoři naplánovali na sobotní večer v 18.30.