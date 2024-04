Soud potrestá brutální útok na dívku, bodnutá do krku skončila v pytli v lese

Mladíkovi za pohlavní zneužití, znásilnění a za pokus o vraždu hrozí vězení od 15 do 20 let, nebo i výjimečný trest. Státní zástupce pro muže z Ukrajiny navrhuje osmnáct let vězení, obhájce jedenáctiletý trest.

„Vážně mě moc mrzí, co jsem udělal. Je fakt štěstí, že to přežila. Za to se jí chci omluvit. Jsem šťastný, že je naživu, že bude mít krásný dlouhý život a že na mne brzy zapomene. Chci se omluvit své rodině, že jsem je zklamal,“ řekl minulý týden před soudem Veselovský.

Vinu ale od počátku odmítal. Řekl, že s poškozenou měl v osudný srpnový den loňského roku sexuální styk, který byl však dobrovolný. Přiznal, že dívku bodl, ale tvrdí, že to neplánoval. Své chování vysvětlil tak, že se školačka vůči němu chovala agresivně a nadávala mu.

Brutální napadení se odehrálo po 20. hodině u řeky Úslavy v plzeňské části Lobzy nedaleko tamní střelnice. Žalobce uvedl, že Veselovský tehdy řekl dívce, že musí něco odnést kamarádovi a aby tam šla s ním. Školačka netušila, že mladý muž má v batohu lepicí pásku, igelitové pytle, zalamovací nůž a s ním ještě další nůž i lahev s chlorovým čistidlem.

Veselovský pak podle spisu změnil směr a poškozenou spoutal lepicí páskou. „Povalil ji na zem a vykonal na ní soulož. Pak ji odvedl k nedalekému lesíku,“ popsal v obžalobě státní zástupce. Tam obžalovaný dívku výhrůžkami donutil k orálnímu sexu.

Pak oběť posadil na zbytek plotu a řízl ji do krku. Rána byla dlouhá přibližně pět centimetrů. „Než vykrvácíš, bude to trvat dva dny. Máš na výběr mezi dlouhou a bolestivou, nebo rychlou a nebolestivou smrtí,“ oznámil Veselský podle spisu dívce.

Protože ta odmítla obě možnosti, mladík podle zjištění policistů vzal nůž a dívku jím bodl do krku. „Poškozená padla obličejem k zemi a předstírala, že je mrtvá. Obžalovaný ve snaze zabránit svému odhalení poškozenou přetočil na záda, rozřezal jí oblečení, zabalil ji do pytle, na tělo nalil savo a pytel s poškozenou shodil ze srázu do lesního porostu. Ten pak zakryl kůrou a větvemi, poté z místa odešel,“ odkryl děsivé okamžiky státní zástupce v obžalobě.

Dívce se však podařilo z pytle dostat ven a požádala o pomoc první lidi, které potkala. Policisté podezřelého dopadli několik hodin po činu.

Podle odborníků má cizinec poruchu osobnosti, je agresivní a jeho resocializace je velmi ztížená.