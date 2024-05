Šampionát v Praze hlídá dvacítka hasičů. Připravena je i na chemický útok

Uvnitř haly sedí štáb složený ze zástupců policie, hasičů i zdravotníků, včetně pořadatelů mistrovství. Bezpečnostní pracovníci podrobují přísné vstupní kontrole všechny příchozí včetně samotných hokejistů. A přímo před arénou má své detašované pracoviště Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, který je v plné pohotovosti pro každý případ.

Kontrolou prošel i led

„S hokejovým svazem a dalšími partnery, jako jsou policie, záchranka a další, se připravujeme na bezpečnost mistrovství už déle než rok, takže všechny naše aktivity jsou plánovány a připravovány dlouho dopředu,“ prozradil ředitel pražských hasičů Luděk Prudil.

Hasiči podle něj v přípravné fázi detailně prohlédli celou arénu a ověřovali, zda budova odpovídá požárním předpisům. Detailně museli projít také ubytovací prostory, které jsou v blízkosti.

„To znamená, jestli jsou bezproblémové únikové cesty, správně nastavená dokumentace, zda jsou všude hasicí přístroje a zda celý komplex problematiky požární ochrany funguje,“ přiblížil Prudil. Dodal, že jejich prověření neunikl ani samotný led.

„V aréně je pro toto mistrovství taková zvláštnost, kterou je přídavná ledová plocha v O 2 universum pro trénink hokejistů. Ta tu standardně není, takže i tu jsme kontrolovali, zda její umístění a provedení odpovídá požárním předpisům,“ ozřejmil šéf hasičů.

Funguje také mobilní chemická laboratoř

V předstihu před prvním zápasem se v improvizované centrále připraví vždy dvacet hasičů. Je zde řídící důstojník pro přímý kontakt s pořadateli a ostatními členy IZS, styčný důstojník pro komunikaci se štábem uvnitř haly a čtyři příslušníci z chemické laboratoře. Ti monitorují situaci přímo při zápasech a jsou i připraveni na detekci nebezpečných látek.

Pro tuto činnost mají nedaleko arény mobilní chemickou laboratoř. „Jde o vozidlo vybavené detekční technikou, přístroji pro analýzu látek chemických, radiačních a biologických,“ vylíčil Prudil. Případný vzorek s biologickým rizikem by se tak odvezl do o kus dál zaparkované laboratoře, kde by expert udělal přesnou analýzu.

Za neprůhledným plotem dočasně sídlí také hasičská jednotka, která má k dispozici cisternovou automobilovou stříkačku. „Ale máme tady i speciální techniku, jakou je žebřík s dostupnou výškou 42 metrů či plynový hasicí automobil pro hašení oxidem uhličitým. To se používá k hašení zařízení pod elektrickým proudem,“ uvedl hasič.

Další speciální vybavení pak stojí mimo provizorní hasičskou stanici, ještě blíž k aréně. Jde o buňku s nápisem Kontejner ochrany obyvatelstva. V tom je podle Prudila zásoba ochranných prostředků nejen pro složky IZS. „Je to i pro osoby, které by jako kontaminované musely přejet do zdravotnického zařízení. Odebrali bychom jim oblečení, které zpravidla bývá nejvíc kontaminováno, a z toho kontejneru bychom jim poskytli jednorázové, v kterém by byly transportovány do nemocnice,“ vysvětlil Prudil další případnou úlohu zdejších hasičů.

Zatím hasili jen koše

Možnost, že by se dovnitř dostal jakýkoliv nebezpečný předmět, včetně nebezpečných látek, je podle ředitele hasičů velmi malá. „Probíhá kontrola na vstupu, je tedy malá pravděpodobnost, že by se komukoliv povedlo pronést dovnitř něco nebezpečného,“ ujistil s tím, že celá aréna je dobře hlídaná včetně vzduchotechniky.

„Nepodceňujeme situaci a opravdu monitorujeme celý vnitřek po čas zápasů a pokud by se tam něco vyskytlo, tak začneme konat,“ dodal. Až dosud hasiči v místě dění hokejového šampionátu řešili jen drobné incidenty mimo halu. „Třikrát hořel nedopalek v odpadkových koších od kuřáků. Jak se to dozvíme, hned ze stanice vybíhají dva hasiči a rychle takový začínající požár uhasí,“ řekl Prudil.

Nebezpečí podle fanoušků nehrozí

Bezpečí na místě pociťují i fanoušci. „Atmosféra je výborná, cítíme se bezpečně, vidím tady hodně policajtů i antikonfliktní týmy, takže za mě úplné bezpečí,“ popsal Roman, který do Prahy přijel fandit až z Uherského Hradiště.

Fanoušek Daniel souhlasil. „Působí to na mě dobře, jsem bez obav,“ sdělil redakci návštěvník ze Slovenska.

„Nebezpečí je vždycky, ale tady myslím, že nezhrozí,“ usoudil zase Petr z Vrchlabí.