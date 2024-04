Ústí chce zvýšit daň z nemovitosti u vybraných problémových objektů a parcel

Ústí nad Labem plánuje zvýšit koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ze současných 2 na 5 u problémových pozemků a domů. Do rozpočtu by to přineslo zhruba 400 tisíc korun ročně navíc. Vedení radnice však podle svých slov nehledí na peníze, opatření vnímá spíše jako „výchovný“ krok.