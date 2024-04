Zámek v Pětipsech měl nakročeno k zániku, díky spolku už je polovina opravená

„Stavební firma odvedla perfektní práci,“ ukazuje opravené interiéry Lenka Kodešová ze spolku Via Levamente, který zámeček vlastní.

Historie zámku Renesanční zámek ze 16. století vznikl přestavbou původní tvrze ze 13. století. Po bitvě na Bílé hoře ho vlastnili klášterečtí Thunové, díky nimž došlo k rozvoji celého panství a rozšíření zámku. Nesloužil však jako sídlo panské, ale hospodářské. V roce 1872 získal zámek významný cukrovarník Gustav Hodek. Rodině Hodkových patřil objekt až do znárodnění v roce 1948. Poté ho převzaly státní statky, čímž odstartovala jeho devastace. Co mělo nějakou hodnotu, zmizelo. Spolek Via Levamente zdevastovanou památku, z níž zbyly jen obvodové zdi, koupil za tři miliony korun v roce 2012.

Zrekonstruované prostory jsou nyní připraveny na instalaci výstavy Sámova říše. „Přestože je tato doba zdokumentovaná jen částečně, a to i co se týče přesného umístění na mapě, chceme návštěvníkům přiblížit, jak to ve středověku vypadalo a jak se žilo a obchodovalo,“ předestřela Kodešová a dodala: „Je to důležité období našich dějin, kdy francký kupec Sámo sjednotil slovanské kmeny proti nájezdům Avarů a vytvořil silný ‚první státní útvar‘ na našem území, který se postavil i tehdy nejsilnější říši v Evropě – Frankům.“

Spojení této historické etapy s Pětipsy není náhodné. Zámek se totiž nachází mezi vrchy Úhošť a Rubín, kde se možná odehrála první zaznamenaná slovanská bitva u Wogastisburgu.

V expozici si budou návštěvníci moci vše osahat, očichat a vnímat jinak než na klasické výstavě. Realita se bude prolínat s digitální technologií.

„Návštěvníci se seznámí s životem Slovanů, v chýši si s nimi i popovídají, budou se moci posadit na Sámův trůn a vyfotografovat se. Budou poznávat plodiny, kožešiny, uvidí kupecký vůz a zboží, se kterým se tehdy obchodovalo,“ uvedla Kodešová.

Spolek plánuje otevření expozice na začátek srpna. Zabere jedno patro, ale zpřístupněna budou i další opravená místa – celá gotická část objektu, západní křídlo a některé prostory v jižní části památky včetně nádvoří. Konat se tu mohou různé workshopy či svatební obřady. Druhá polovina zámku zůstane nadále uzavřená. Její oprava je sice také v plánu, v nejbližší době k ní však nedojde.

V minulosti měl zámek nakročeno k zániku. Sídlo zarůstající nálety desítky let chátralo. Zlom přišel v roce 2012, když ho získala parta nadšenců ze spolku Via Levamente. První roky především vyklízeli suť a snažili se stabilizovat rozpadající se zbytky stropů a střech.

26. září 2021

V roce 2021 spolek získal 24 milionů korun z Fondů EHP a Norska a vyhlásil výběrové řízení na opravu poloviny památky. Náklady na její obnovu se nakonec vyšplhaly ke 40 milionům korun. S financováním pomohlo i ministerstvo kultury, Ústecký kraj a příspěvky několika firem a drobných dárců. Na dofinancování stavby si spolek musel vzít půjčku.

Vybudování expozice vyjde na 1,2 milionu korun. Peníze shání spolek i ve sbírce na dárcovském portálu Donio. Oživit zámek se daří i díky hudební akci Pětifest. Její třetí ročník se uskuteční v sobotu 11. května.