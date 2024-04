Kraj plánuje historickou dotaci. Univerzitě dá 200 milionů na novou budovu

Celkové náklady na novu univerzitní budovu se odhadují na 650 milionů korun. Kraj by tak uhradil necelou třetinu.

„Jsem hrdý na to, že jsme první vedení kraje, které navázalo s univerzitou přímou spolupráci. Informovali nás, že jim chybějí finance na stavbu, tak jsme si řekli, že je podpoříme, pokud nám pomohou s novými obory. Podniky a firmy v našem území volají po odbornících a univerzita se nám zaváže, že pro žádané profese otevře nové obory,“ přiblížil pro MF DNES hejtman Radim Holiš.

Je to vůbec poprvé, kdy by kraj přispěl na stavbu nové budovy univerzity. Ta během dvaceti let ve městě postavila prostory pro fakultu aplikované informatiky, univerzitní centrum s rektorátem a knihovnou, fakultu humanitních studií a laboratorní centrum fakulty technologické a Centrum polymerních systémů.

„S financemi je to teď složitější, protože období hojnosti, kdy ministerstvo školství mělo dostatek financí, momentálně není. Z ministerstva máme alokovaných na roky 2022 až 2027 celkem 201 milionů korun, které na stavbu budovy použijeme,“ upřesnil rektor univerzity Milan Adámek.

Škola má také našetřeno 180 milionů a dalších 70 milionů získá jako dotaci od státu. Zbývajících 200 milionů by proto potřebovala od Zlínského kraje.

Škola nabídne sedm nových oborů

Nově by měla UTB nabídnout sedm nových strojírenských oborů, což je odvětví, ve kterém v kraji pracuje téměř pětina obyvatel.

Mezi ně patří například bakalářský studijní program polovodičová technika, který by měl pomoci například ve firmě onsemi v Rožnově pod Radhoštěm, ale v jiných společnostech.

V plánu je také obor strojírenství a výrobní technologie nebo materiály a technologie, počítá se i s oborem radiologický asistent, zdravotnický záchranář, technologie a hodnocení potravin a gastronomie a výživa.

V nové budově fakulty se počítá s tím, že v ní vznikne prostor pro umístění objemných strojírenských strojů. Univerzita v ní zajistí výuku v angličtině, mělo by se v ní vzdělávat dohromady 1 200 studentů, vytvoří 400 nových studentských míst a zajistí bezmála 300 zahraničních stáží.

Návrh vzbudil mezi zastupiteli velkou diskuzi a ne každý s ním souhlasil.

„Kraj tady není od toho, aby pomáhal vysokým školám. Hejtman má intervenovat u vlády a na ministerstvu školství, a tím jim pomoci peníze zajistit. Investovat má do vlastních zařízení a vlastních rozvojových programů. Takže s touto investicí zásadně nesouhlasím,“ prohlásil lidovecký zastupitel Jiří Čunek.

„Jsem pro rozvoj univerzity, ale mám velký vykřičník, jestli je to potřeba platit z rozpočtu kraje, když peníze potřebujeme do obnovy majetku a postavení nových budov našich vlastních organizací,“ namítla zastupitelka Michaela Blahová.

Dvousetmilionovou dotaci kraj vezme z balíčku financí, které dostal z přerozdělených daní. Hejtmanství ušetřilo peníze i výhodnou smlouvou na elektrickou energii, která platí do konce letošního roku.

„Část z našetřených peněz jde na kotelny, fotovoltaiky a podobně. A teď tady máme jiný zajímavý projekt, kterému bychom mohli peníze také přidat,“ doplnil hejtman.