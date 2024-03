Čeká Pražany konec linky 190? Místním ji částečně vezme Dvorecký most

Žádný spoj není v hlavním městě a jeho okolí důležitější než ten váš. Tuhle obecně známou pravdu znají zaměstnanci organizátora dopravy (ROPID) velmi dobře. Někdy však situace s omezením, či naopak posílením spojů není právě snadná na pochopení. Své o tom vědí obyvatelé Modřan, kteří se bojí o „svou“ autobusovou linku 190.

„ROPID koncem roku 2022 publikoval výhled na změny v MHD v Praze po zprovoznění nového Dvoreckého mostu. Protože bydlíme v Modřanech poblíž konečné autobusů Na Beránku, zarazilo mě plánované zrušení linky 190. Tento autobus ve stávající trase Na Beránku – Smíchovské nádraží je nejrychlejším spojením na metro B a tím i do centra města, takže ho často využíváme,“ říká čtenář deníku Metro Jan Grill, který se o své obavy podělil s naší redakcí po telefonu.

„Organizátor dopravy předpokládá, že zavede novou linku z konečné Na Beránku, ale už ne na Smíchovské nádraží, ale přes Belárii na Kačerov s tím, že kdo bude chtít na Smíchovské nádraží, přestoupí v nově zřízené zastávce Hodkovičky na tramvaj, která pojede na Smíchovské nádraží po novém mostě. Přestože podle mých zkušeností je linka 190 velmi slušně obsazena cestujícími, v plánu je stávající kloubové autobusy nahradit standardními, se stejnými intervaly. Tolik plány,“ dodává Grill.

Ticho po pěšině?

Podobných situací řešil deník Metro v minulosti mnoho. Dokonce by se dalo hovořit o modelové. Modřanští tvrdí, že se nemohou domoci informací ani od radnice Prahy 12, natož od ROPID či dopravního podniku. Proto chtějí za svá práva bojovat peticí. „Celé to působí dojmem, že je snaha plánovanou změnu před cestujícími zatajit a počkat, až bude vše hotovo bez možnosti výsledek nějak ovlivnit. Přitom linka 190 má být z těch, které jezdí na Smíchovské nádraží, zrušena jako jediná,“ kroutí hlavou čtenář Grill.

Má to logiku

Deník Metro se obrátil na zástupce organizátora dopravy. Mluvčí ROPID Filip Drápal deníku Metro popsal komplexnost celého problému. Čtenář má, bohužel pro část cestujících, v lecčems pravdu. Změny jízdních řádů jsou však do budoucna nevyhnutelné. „V souvislosti s otevřením Dvoreckého mostu je naplánováno nové vedení tramvajové linky 20 ze Sídliště Modřany přes Polikliniku Modřany, Nádraží Modřany, Nádraží Braník a Dvorce na Lihovar a Smíchovské nádraží a dále na Anděl, Újezd, Malou Stranu a do Dejvic. Trasa dvacítky bude ale v takovém případě od zastávky U Belárie, kde v sousedství vznikne nová tramvajová zastávka Hodkovičky, až na nádraží duplicitní se současnou trasou linky 190,“ vysvětluje mluvčí ROPID Drápal.

Dotace na trolejbus

Délka společného úseku by pak byla asi pět a půl kilometru, což je téměř šedesát procent celkové délky trasy současné autobusové linky 190. „Kvůli souběhu s tramvajovou dopravou není možné na linku 190, kde pendlují naftové autobusy, získat dotaci na převod do trolejbusové podoby. Současně náhrada autobusů tramvají a zkrácení jejich tras mají přispět k možnosti získání dotací z evropských fondů na samotnou stavbu mostu. Duplicitní vedení nové tramvaje číslo 20 do Modřan a autobusu 190 se tak dle aktuální míry poznání nezdá reálné,“ dodává pro deník Metro Drápal.

Proto má být linka 190 ve směru od zastávky Na Beránku skončit v zastávce Nádraží Braník, případně být u zastávky Černý kůň propojena do linky 106 směřující na Kačerov. „Pokud by měl být zachován její provoz na Smíchovské nádraží, neměla by naopak vyjet přes Dvorecký most do Modřan tramvaj číslo 20, což by ale výrazně znehodnotilo investici do tramvajové trati na novém mostě. V případě provozu obou linek souběžně až na Smíchovské nádraží by navíc náklady na přepravu přibližně shodného počtu cestujících vzrostly trojnásobně,“ vypočítává Drápal.

Pro lepší přestup mezi zkrácenou autobusovou linkou 190 a tramvají 20 se připravuje výstavba nové tramvajové zastávky Hodkovičky mezi Belárií a Černým koněm. Cestující z Beránku na Smíchov tak budou mít na své cestě bohužel o přestup víc. „Ne však všichni. Protože linka 20 pojede přímo až k Andělu a dále do Dejvic, část cestujících si svůj přestup odbude dříve, jen na jiném místě, místo na Smíchovském nádraží už v Hodkovičkách. Samozřejmě nejde o nejpříjemnější věc pro řadu cestujících linky 190 z Modřan a okolí, nicméně při výstavbě nových kolejových úseků hromadné dopravy dochází ke zkracování okolních autobusových linek vždy,“ argumentuje Drápal a dodává, že po dostavbě tramvají na Dědinu nemohl bus 225 pokračovat podél tramvajových kolejí až na Nádraží Veleslavín. „Zprovoznění tramvaje do Libuše zase vedlo k ukončení provozu souběžné linky 165. V obou případech bohužel neexistovala alternativa, pokud nová tramvajová trať měla získat nárok na dotační podporu,“ uzavírá Drápal.