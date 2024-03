Bez pohybu není zdravý vývoj. Když se dítě hýbe, každou vteřinu se učí

Kdy a proč jste se rozhodli přivést koncept do ČR?

Ve světě funguje již více než 45 let. Pochází z USA a pobočky jsou po celém světě. Delší dobu jsme žili celá rodina v Nizozemsku, kde se nám koncept tak líbil, že jsme se rozhodli ho přinést domů. Už je to téměř patnáct let, co jej v Praze provozujeme. Kromě dvou vlastních poboček máme právo udělovat licence i do dalších měst, v tuto chvíli má naše síť pět poboček, kromě dvou pražských ještě v Brně, Ostravě a Bratislavě.

V čem spočívá třídimenzionální proces učení?

Zmíněný koncept je primárně pohybový kroužek, který má propracované osnovy pro každý jednotlivý kurz celého školního roku. Jednotlivé lekce na sebe navazují, a to pomáhá systematicky děti učit. Kvalita pohybu dítěte ale úzce souvisí i s jeho smyslovým a rozumovým vývojem i fungováním dítěte ve skupině. Kromě pohybu jsou rozvoj myšlení a sociálních dovedností další dvě dimenze celého komplexu rozvoje. Pro každou věkovou kategorii jsou elementy těchto aspektů definovány různě. Například pro dvouleté děti je skok snožmo součástí motorického rozvoje, v rámci rozumové dimenze kombinujeme identifikaci barev a sociální dimenzi reprezentuje odolání pokušení a čekání, až na mě přijde řada, a schopnost podělit se o pomůcku.

Co se díky tomuto procesu děti naučí?

Především milovat pohyb, cítit se v něm dobře a získají zdravou sebedůvěru. Během programu se děti neporovnávají, každý má nárok se zlepšovat svým tempem. Když náš program, mnohdy po několika letech, děti opouštějí, jsou osvalené, koordinované s lepší posturou, instruktoři jiných sportů si je často velmi chválí. Jsou schopny naslouchat pokynům, pochopit je a sebeovládání v rámci pravidel je další užitečná dovednost. Díky dobrému všestrannému základu jsou lépe připravené na život. A je jedno, jestli se pak rozhodnou pro soutěžní, či rekreační sport.

Nabízíte cvičení pro opravdu široký věkový rozptyl, máte přesně vyzkoušené a ověřené, co v jakém věku by děti už měly zvládat, a podle toho stupňujete náročnosti?

Ano, toto je nedílnou součástí našich osnov. Dlouholeté zkušenosti dávají našemu programu jasná rozmezí pro obtížnosti. Ale k dětem přistupujeme individuálně, někdo zvládne cvik rychleji, někomu to trvá déle. Pro některého rodiče bývá například výmyk malým traumatem z dávných hodin tělocviku. Když je dítě z našich kurzů seznámeno s hrazdou a na hrazdě se houpe a točí za naučené dopomoci rodiče již od jednoho roku věku, často není problém výmyk udělat ve třech letech s dopomocí a v pěti samostatně.

Všiml jsem si, že máte na lekci tři instruktory. Je to proto, že se pak dětem můžou lépe a více individuálně věnovat a sledovat tak jejich pokroky?

Pravidlo našich kurzů je všude ve světě stejné. Kapacita lekce v tělocvičně veliké dvě stě metrů čtverečních je osmnáct dětí, které vedou tři instruktoři. To nám dává možnost se věnovat dětem dostatečně individuálně a zároveň rozvíjíme sociální stránku cvičení ve skupině. Pro cvičení rodičů s dětmi vede lekci jeden instruktor, má tam na pomoc ke každému dítěti jeho rodiče.

Ke konci hodiny jeden z instruktorů shrnul pro rodiče, co nového se děti učily. Je to také osvědčený model, že i rodiče pak můžou s dětmi o tom mluvit?

Toto je také naším standardem. Vedoucí instruktor lekce každý týden pro rodiče zhodnotí právě proběhlou lekci, informuje je, co bylo cílem jednotlivých cviků, a nastíní, jak si děti vedly. Zároveň představí tipy, jak i doma rozvíjet dovednosti, hravou formou posilovat či trénovat koordinaci.

Můžou k vám jakékoliv děti, jakkoliv pohybově nadané?

K dětem přistupujeme individuálně, nehodnotíme dokonalost provedení, ale snahu, progres a zlepšení. Takže každé dítě se může do našich kurzů zapojit. To, že se vlastním úsilím zlepší, prospěje jeho sebedůvěře, odolnosti a připravenosti na další život.

Barevně a hravě S místy pro děti, kde se cvičí, se roztrhl pytel. Jak si správně vybrat? „Cvičení s dětmi musí být postaveno na odborné metodice a odehrávat se v prostředí, které je pro ně připravené a správně vybavené. Hravější a barevnější prostory děti víc baví a rodiče ocení bezpečnost,“ říká Kristýna Přibylová z tělocvičen Monkey’s Gym.

Jak moc je v dnešní době důležité, aby se děti hýbaly v konkurenci mobilů, tabletů a dalších lákadel?

V současnosti, více než kdykoli dříve, je pohyb důležitý. Bez pohybu není zdravý vývoj. Když se dítě hýbe, každou vteřinu se učí – vnímá své tělo, tříbí smyslové vnímání, učí se vnímat prostor, vlastnosti předmětů, souvislosti – na tom všem je pak postaveno veškeré učení ve škole i sociální dovednosti dítěte. Rádi jsme tomu nápomocni, ale těžiště stále stojí na rodičích. Na všech dětech bez výjimky vidíme nadšení z pohybu. Když je pohyb zábavou, děti mu dají přednost před mobilem nebo tabletem. Vidíme to při každé lekci, kdy děti odhodí elektroniku a s radostí se vrhnou do tělocvičny. Rodiče nám často říkají, že se děti nemohou dočkat, až zase půjdou cvičit za námi.