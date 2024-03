Přivítejte jaro trochu jinak. Inspirujte se v Zemi vycházejícího slunce

Hanami je oslavou rozkvetlých sakur a je považováno za symbol jara, nového začátku a krásy kvetoucí přírody. Jeho historie sahá až do starověkého Japonska, kdy se císaři, šlechtici a obyčejní lidé scházeli pod rozkvetlými sakurami, aby slavili jaro a užívali si pikniky a společenské setkání. Tento zvyk se postupem času rozšířil do celého Japonska a dodnes je jednou z nejočekávanějších a nejradostnějších událostí jarního období. „Dokonce existuje předpověď rozkvětu sakur v dané oblasti Japonska. Lidé vyčkávají, a jakmile se květy otevřou a vše je růžové, vyrazí do parku či jen tak na parkoviště, rozloží typické modré plachty a piknikové deky a s přáteli, kolegy z práce, rodinou a podobně si pod sakurami užívají dobroty, dospělí i saké či pivo,“ popisuje zvyky Sabina Lukášová, výkonná ředitelka Česko-japonské společnosti. „Na nejoblíbenější místa dokonce v rámci pracovního kolektivu vysílají služebně nejmladší, aby přes noc místo hlídali a skupina tak měla opravdu ten nejlepší zážitek,“ dodává perličku Lukášová.

Hanami se slaví v době rozkvětu ovocných stromů, zejména pak sakur. V tomto období se Japonsko promění v moře růžových a bílých květů, které zdobí ulice, parky, zahrady a chrámy. Kromě pikniků se konají také speciální akce a festivaly. Slaví se tancem, hudbou či ohňostroji.

Hanami není pouze oslavou krásy přírody, ale také symbolem pomíjivosti a krátkého trvání života. Sakura kvete pouze krátce, obvykle jen několik dní, což připomíná lidem, aby si vážili každého okamžiku a užívali si krásu kolem sebe.

„U nás v Česku samozřejmě musíme oslavy lehce pozměnit, lépe řečeno, každý samozřejmě může sám zajít například na Petřín a udělat si vlastní hanami jako v Japonsku. To naše, které organizujeme jako akci pro milovníky Japonska a japonské kultury, jde však trochu dál,“ zve na netradiční festival Lukášová.

„Na místě zajistíme stánky, především s jídlem a nápoji. Návštěvníci se mohou těšit i na prodejní stánky s různým zbožím. Dětský koutek zase přiblíží hry japonských dětí. V neposlední řadě čekají na zájemce výtvarné dílny, kde si každý může vyzkoušet různé japonské disciplíny, tematicky zaměřené na sakury a jaro. Připraveny budou origami, kaligrafie či například tvorba panenek,“ přibližuje akci Lukášová.

Rozkvetlé sakury

Oslava pořádaná Česko-japonskou společností se koná 24. dubna v parku Hanspaulka. „Místo jsme pro konání oslavy vybrali díky krásným sakurám, zároveň se nejedná o vyloženě exponovaný park, proto je pro konání ideální,“ dodává Lukášová.

Pokud nejste z hlavního města a chcete si letos užít svou vlastní malou oslavu hanami, máme pro vás pár tipů. S dekou a piknikovým košem můžete pozorovat kvetoucí stromy například v Komenského sadech v Ostravě. Každoroční pastvou pro oči je i alej na třídě 17. listopadu v Karviné. Růžová hraje na jaře prim i v Tyršových sadech v Pardubicích. Nedaleko, v Hradci Králové, jsou skvělým místem pro piknik Jiráskovy sady. Mimochodem, vydáte-li se do parku na soutoku Labe a Orlice, udělejte si ještě malou procházku k nedaleké univerzitě. Chodník k hlavnímu vchodu zdobí sakurová alej. Růžově kvetoucí stromy najdete také například na lázeňské kolonádě v Poděbradech nebo na Lannově třídě v Českých Budějovicích.