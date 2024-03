Vědmy mají konkurenci. Věštit už umí také umělá inteligence a nemýlí se

Pomůže s esejí i s tím, co si vzít na sebe Kalkulačka smrti využívá fungování systému ChatGPT. Co to vlastně je ChatGPT je počítačový program, který umí číst a psát texty podobně jako lidé.

Lze si ho představit jako virtuálního společníka, se kterým můžete komunikovat prostřednictvím psaného textu. Můžete mu klást otázky, dávat pokyny nebo prostě s ním konverzovat. Pomoci vám může i s tím, co si obléknout na sebe, či se sepsáním eseje na libovolné téma nebo třeba s e-mailem pro firemní zákazníky. On potom odpovídá na základě toho, co se naučil během tréninku na textech z internetu.

Autor dánsko-americké studie Sune Lehmann zdůraznil, že kalkulačka byla vyškolena na čistě dánských datech. Kvůli tomu by prý mohla být méně přesná pro jiné země. Dále také varoval před zneužitím různými korporáty a zdůraznil, že kalkulačka by neměla nikdy najít cestu do rukou pojišťoven. Stejně se však obává, že tyto společnosti nějaké podobné nástroje využívají.

„Je jasné, že náš model by neměla využívat žádná pojišťovací společnost, neboť celá myšlenka pojištění spočívá v tom, že nikdo přesně neví, kdo bude tím nešťastníkem, kterého postihne nějaká nehoda či smrt,“ dodal Lehmann.