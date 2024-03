Nejpracovitější filmová herečka Petra Hřebíčková hledá chlapa. Už zase

Sladký život očima Petry Hřebíčkové Hrdinka nového snímku Magda je špičková lékařka, která má dvě lásky – chirurgii a svou dceru Zuzku. Už dávno jí není třicet a na svého čerstvého pacienta Rosťu nemá právě ty nejlepší vzpomínky. Před jeho šarmem je v bezpečí ale jen zdánlivě.

“Magda je lékařka, velice inteligentní žena, která sama vychovává dceru. Je trochu smířená, že to takto půjde i nadále, ale do jejího života vstoupí nová tvář a začnou se dít věci. Více bych prozradit zatím nechtěla,“ říká Hřebíčková.

“V tomto filmu se hodně věcí přihodí a je to hlavně o tom, že v každém z nás může nastat změna, pokud člověk chce. Když se mu přihodí, že spadne až na dno, tak to pro něj nemusí být úplný konec, ale nový začátek. To je vzkaz, který se mi v tomto filmovém příběhu hodně líbí. A postavu lékařky jsem si zahrála poprvé, a to se mi také líbilo vyzkoušet,“ dodává Hřebíčková.

Vladimír Polívka je podle Hřebíčkové velice galantní, pozorný, přemýšlivý i hravý parťák. „Hrálo se mi s ním moc dobře a opravdu mě to s ním hodně bavilo. S režisérem Hoffmanem se mi rovněž pracuje velice dobře, ví, co chce, má to velmi dobře vymyšlené, zároveň je ochotný naslouchat mým názorům, podnětům a je hodně trpělivý,“ doplňuje Hřebíčková s tím, že diváci spolu s hrdiny snímku prožijí v kinech lásku i selhání, pád na dno. „Je to příběh o tom, že se člověk může změnit, navíc k lepšímu a tím pádem být šťastnější,“ míní herečka.