Jde o konec demokratického myšlení? Společnost Meta udělala radikální rozhodnutí

Cílem nového nastavení má být větší uživatelský komfort, a to právě díky omezení aktivního doporučování tohoto obsahu. To jde ruku v ruce s obecnou snahou společnosti distancovat se od zpráv a politiky, především v souvislosti s politickými událostmi, jako jsou prezidentské volby v Americe.

Změna přístupu

Vyjádření o změně podmínek sdílela i samotná Meta. „Chceme, aby naše sítě byly skvělým zážitkem pro každého. Pokud se rozhodnete sledovat účty, které zveřejňují politický obsah, nechceme se dostat mezi vás a jejich příspěvky, ale také nechceme proaktivně doporučovat politický obsah z účtů, které nesledujete. Rozšiřujeme tedy náš stávající přístup k tomu, jak zacházíme s politickým obsahem. Pokud si přesto přejete, aby vám byly tyto příspěvky doporučovány, budete mít možnost je zobrazit,“ vysvětluje společnost Meta ve svém prohlášení.

Podle odborníka na sociální sítě Víta Jandy z agentury ShortPro je rozhodnutí společnosti Meta motivováno pravděpodobně snahou o snížení polarizace a šíření dezinformací. „Tento krok může být také reakcí na kritiku, že sociální sítě přispívají k rozdělování společnosti tím, že podporují vytváření takzvaných echo komor, v nichž uživatelé vidí pouze obsah, který reflektuje jejich vlastní politické názory,“ komentuje Janda. Jak přesně bude Meta vyhodnocovat, co je politický obsah, není jisté, aktuální definice je totiž velmi široká. Tato novinka bude zavedena v řádu několika týdnů a bude se vztahovat na veřejné účty, kde algoritmy Mety doporučují různý politický obsah, jako jsou příspěvky či reels (krátká videa – pozn. redakce).

Je to správně, či špatně?

Zda je regulace politického obsahu správný krok, záleží podle Jandy na perspektivě. „Z pohledu snahy o snížení společenské polarizace a boje proti dezinformacím může být tento krok považován za pozitivní. Na druhou stranu může být také vnímán jako omezení schopnosti lidí objevovat a angažovat se v politických debatách, což je důležitý aspekt demokratické společnosti,“ dodává Janda.

Pokud jde o vliv na mladé lidi, tento krok by mohl mít podle něj smíšené důsledky. „Na jedné straně by mohl pomoci chránit mladé uživatele před polarizujícím nebo škodlivým obsahem a dezinformacemi. Na druhou stranu omezení přístupu k politickému obsahu by mohlo také ztížit jejich schopnost informovat se o politických otázkách, což je klíčové pro formování informovaných občanů a budoucích voličů,“ konstatuje Janda. Důležité bude, jak přesně Meta definuje politický obsah a jaké alternativní zdroje informací si mladí lidé najdou.

Na rukou krev

Meta se politického obsahu straní už delší dobu – například v roce 2022 tvořila politika na zdi lidí na Facebooku jen tři procenta všeho obsahu. Šéf Instagramu Adam Mosseri už v minulosti uvedl, že politický obsah nestojí za potíže a negativitu, které s ním souvisejí.

Nedávno navíc senátoři Spojených států zpovídali šéfy pěti největších sociálních sítí kvůli nedostatečné ochraně mladých uživatelů a uživatelek jejich aplikací. Mezi nimi byla i Meta. Jejímu šéfovi Marku Zuckerbergovi jeden ze senátorů údajně řekl, že i přestože to tak, stejně jako další lídři sítí, nemyslel, má na rukou krev. Řídí totiž produkt, který zabíjí lidi.