Volkswagen rozšiřuje benefity pro všechny své modely o výjimečnou nabídku financování

„Novinkou u značkového úvěru od Volkswagen Financial Services je varianta s nulovým úrokem bez jakýchkoliv dalších podmínek,“ říká Jakub Šebesta, vedoucí divize Volkswagen. „Úvěr je ideální pro zákazníky, kteří mají k dispozici celou částku na pořízení vozu, ale chtějí využít současné stále ještě zajímavé úroky např. na termínovaných vkladech. V tom případě si vezmou náš značkový úvěr na dva roky s akontací 60 % a poslední nerovnoměrnou splátkou např. 10 V měsíčních splátkách 12 833 Kč je přitom zahrnut servis na 5 let / 60 000 km, havarijní pojištění včetně pojištění skel, povinné ručení, a navíc lze nově úvěr zkombinovat se všemi dalšími benefity.“

Při využití všech benefitů např. pro nový Tiguan může s tímto balíčkem celková výhoda dosáhnout až 220 000 Kč!

Také pro zákazníky, kteří si přejí vůz Volkswagen financovat delší dobu, nabízí Volkswagen Financial Services velmi atraktivní novinku – úvěr s akčním úrokem jen 2,9 %! V tomto případě činí např. při akontaci 50 %, délce úvěru 4 roky a poslední nerovnoměrné splátce 10 % měsíční splátka na nový Tiguan People jen 9 753 Kč. Stejně jako v předchozím případě produkt obsahuje servis na 5 let / 60 000 km (co nastane dříve), havarijní pojištění včetně pojištění skel, povinné ručení a lze jej zkombinovat se zvýhodněním za protiúčet a dalšími benefity.