Česká mincovna má nového ředitele

Michal Voborník nastupuje do České mincovny s cílem navázat na úspěchy, kterých mincovna dosáhla za působení Ing. Michala Drtiny a dále rozvíjet aktivity České mincovny jak v tuzemsku, tak i v zahraničí v rámci ražeb a investování do drahých kovů včetně spořících programů. Do oblasti obchodu s cennými kovy a mincovnictví přichází po 17 letech zkušeností ve vedoucích pozicích, mj. ve společnostech Saint-Gobain Isover a ORPA Papír, kde se postupně vypracoval z manažera nákupu a logistiky, přes ředitele závodu až na pozici generálního ředitele společnosti. „Mým prioritním cílem je dosáhnout systémového nastavení procesů, pořádku, efektivního růstu a příjemné atmosféry stejně jako v předchozím působišti. Jsem tu, abych zajistil změnu, odstranil zbytečnou práci a postupně nastavil ideální interní procesy tak, aby naši zákazníci byli pozitivně překvapeni vysokou úrovní, spolehlivostí a kvalitou našich služeb,“ uvedl generální ředitel při nástupu do funkce.

Michal Voborník nahradil ve funkci Michala Drtinu, který ve svém šestiletém působení ve funkci ředitele společnosti přispěl k výraznému zvýšení známosti značky Česká mincovna. „Dosavadnímu řediteli patří velký dík za obrovský kus dobré práce, kterou ve své pozici vykonal. Těším se na další plodnou spolupráci s ním,“ poděkoval nový generální ředitel svému předchůdci. Michal Drtina přijal pozici ředitele pro klíčové zákazníky a v této roli bude jeho úkolem péče o nejvýznamnější klienty České mincovny.

Během vedení ing. Drtiny vyrobila Česká mincovna například pro ČNB sto třiceti kilogramovou zlatou minci s nominální hodnotou 100 milionů korun u příležitosti 100 let česko-slovenské koruny. Jedná se o minci největší svého druhu v Evropě a způsobem výroby i na celém světě. Česká mincovna také získala dva zápisy v České knize rekordů za sériově vyráběné zlaté mince Český lev o váze 5 a 10 kilogramů. Je čtvrtou na světě, která tak velikou minci dokáže vyrobit.

Česká mincovna a.s., sídlící v Jablonci nad Nisou, je jedinou mincovnou oprávněnou razit mince pro Českou národní banku, emituje také vlastní pamětní mince a medaile, repliky historických mincí, žetonů a zabývá se distribucí investiční slitků. Za více než třicet let své existence má za sebou ražby stovek numizmatických skvostů, investičních mincí, luxusních dárků trvalé hodnoty ze zlata, stříbra, platiny či palladia a mnoho dalších pozoruhodných projektů.