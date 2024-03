Proč ježci rádi žvýkají odhozené vajgly? Nikotin jim slouží jako repelent

Jak vnímají rostliny a živočichové chodníky, pukliny v omítce, nádražní perony nebo pouliční lampy? Jakým způsobem a jak úspěšně využívají prostředí, které si lidé vystavěli pro sebe? Kolik různých obyvatel vlastně Praha dohromady má? Nejen na tyto otázky odpovídá výstava, kterou připravil CAMP ve spolupráci s tvůrci dokumentárního filmu a knihy Planeta Praha.

„Často slýcháme o druzích živočichů, které se vlivem lidských aktivit dostávají na pokraj vyhynutí nebo musí měnit své zažité způsoby fungování. Výstava v CAMP ukazuje, že lidé a příroda nemusí být vždy ve vzájemném konfliktu a že lze navrhovat město, které nabídne přirozená obydlí pro živočichy. Proto nesmíme při plánování budoucí výstavby zapomínat na biodiverzitu. Moderní město se pak může z tohoto hlediska stát dokonce bohatším, než současná příměstská krajina,“ říká náměstek primátora pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.

Mufloni z Krče musejí o možnost spářit se tvrdě bojovat

Palmy na Vyšehradě

Pro návštěvníky je připravena řada interaktivních prvků, včetně virtuální reality. Ta zájemcům ukáže, jak by Praha vypadala, kdyby lidé z města náhle zmizeli. V zatopeném metru se podle dystopické vize budoucnosti budou množit ryby, v centru zaporoste hustý dubový les, ve kterém se budou mezi ruinami prohánět stáda divokých prasat. Razantní změnou prošlo atrium, které se stalo apokalyptickou džunglí.

„Planeta Praha zábavnou formou prezentuje fakta, která mohou být pro mnohé návštěvníky překvapivá. Například to, že v okolí kolektorů a výduchů z metra vzniká tropické klima, a proto mohou Pražané narazit třeba na palmy na Vyšehradě. V pražských kanalizacích žije odhadem přes pět milionů potkanů, což je mnohonásobně více než lidí,“ vysvětluje mluvčí pražského Institutu plánování a rozvoje Barbora Kloudová.

Další zajímavostí je také to, že ježci a další zvířata žvýkají nedopalky od cigaret a následně si je roztírají po celém těle. Nikotin totiž funguje jako repelent proti blechám, klíšťatům a dalším nedopalkům.

„Ptactvo v hlavním městě se dá velmi dobře spočítat – celkem 248 druhů ptáků a z toho jich 139 na území Prahy také hnízdí. Jsou to celkem dvě třetiny z celého Česka,“ dodává Kloudová.

Straky někdy muflonům vyklovávají z kožichů klíšťata.

Od filmu k výstavě

Spolehlivými průvodci džunglí velkoměsta jsou odborní poradci, bez kterých by expozice nemohla vzniknout. Výstava ukazuje, co všechno k jejich profesi a terénní práci patří – nástroje, fotografie, náčrtky, ilustrace, poznámky a zápisníky. A také úlovky z výprav do městské přírody.

„A tak návštěvníci mohou také prozkoumat maketu mraveniště, pomocí které dokumentarista Jan Hošek nahlíží do domácnosti mravenců. Nebo si prohlédnout entomologickou síťku zoologa Ondřeje Sedláčka, protože ani ve 21. století se chytat hmyz bez síťky prostě nedá,“ doplňuje Kloudová. Pro přípravu výstavy, která bude návštěvníkům k dispozici až do začátku září, byly použity materiály z dokumentárního filmu Planeta Praha z roku 2022. A také z populárně-naučné stejnojmenné knihy, kterou v tomtéž roce vydalo nakladatelství Jakost.