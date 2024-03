Gambit, Geekárna a Blackulus. Objevte místa, kde vám ke kávě naservírují ještě něco navíc

Barmankou a majitelkou karlínské kavárny Gambit je bývalá hráčka Mezinárodní šachové federace Dominika Palka z Varšavy. Už jako dítě se při školním výletě procházela Prahou a věděla, že zde chce žít. Svou lásku k městu propojila s vášní pro oblíbenou hru a vznikla tak její kavárna.

„Svět šachu je jedna velká společnost, kde si rozumíme bez ohledu na jazyk, kterým mluvíme, kde se rodí ta nejkrásnější přátelství, lásky a vzpomínky. Ráda bych tuto společnost ve své kavárně rozšířila o všechny, kteří zatím kolem královské hry chodili po špičkách,“ zve do podniku Palka a dodává: „Amatéři se zde mohou nejen něco naučit, ale také se seznámit, nebo si dokonce zahrát s někým, s kým by v běžných turnajových podmínkách nikdy neměli příležitost. Setkávají se zde totiž šachisté všech úrovní, od začátečníků až po hráče světové úrovně, které láká možnost zahrát si společensky v uvolněné atmosféře u šálku kávy, půllitru točeného piva nebo dobré whisky.“ Mimochodem, potkat tu můžete i opravdu velká jména. Do kavárny už například zavítal David Navara, mistr České republiky, nebo jeden z nejlepších ukrajinských hráčů Anton Korobov.

Otevřené dveře tu mají samozřejmě i šachem nepolíbení zákazníci: „Pro širší veřejnost pořádáme koncerty, výstavy mladých a uznávaných umělců, diskusní kluby nebo setkávání s poezií,“ dodává Palka.

Geekárna

Trochu podobný příběh má i Geekárna v Košířích. Vznikla před 10 lety jako nápad dvou holek, které rády hrály videohry a deskovky. „Začátky byly divoké, moc jsme nevěděly, co děláme, ale nějak jsme to ustály. Vytvořily jsem bezpečný prostor pro lidi, co mají rádi sci-fi a fantasy. Pro lidi, co rádi hrají dračák i videohry. Co rádi koukají na anime, nosí cosplay a čtou komiksy. Byly doby, kdy takoví lidé byli považováni za podivíny, ale docela nás baví pozorovat, jak se to za ty roky mění,“ říkají provozovatelky kavárny a dodávají:

Gandalf za barem? Jedině v Geekárně!

„Nyní už jsme trochu méně za blázny, ale pořád se hodí mít místo, kde se scházet, a proto Geekárna přetrvává a zůstává skoro každý den plná. Na to jsme moc hrdé.“

Kočičí kavárna

Jen pět tramvajových zastávek od Geekárny je další netradiční místo. Smíchovská Kočičí kavárna nedávno oslavila devět let od svého vzniku. Důvodů bylo hned několik. Kromě výročí třeba i tři nová koťata. Kavárna je tak momentálně domovem hned dvanácti chlupatých stvoření.

Spočítáte všechny kočky na fotce? V Kočičí kavárně na Smíchově jich je spoustu.

„Oba s manželem milujeme kočky, chováme je už řadu let. Víme tak, jaké je to pohlazení po duši, když se vám kočka schoulí do klína. Tu možnost jsme chtěli nabídnout i dalším lidem,“ vypráví majitelka kavárny Lucie Heráková.

Kočky ale nejsou jediným zdejším lákadlem. Kavárna nabízí makronky, zákusky, raw dortíky nebo například buchtičky se šodó. Když máte hlad, můžete se tu zasytit třeba i polévkou či populárními panini.

Tichá kavárna

Příjemné prostředí nabízí také první pražská kavárna s neslyšící obsluhou. Tu najdete v Ládví. V podniku se střetává svět slyšících a neslyšících. Jazyková bariéra je zde proto řešena speciálním systémem.

„Na každém stole mají hosté k dispozici dvoubarevný hranol. Vztyčením zelené barvy dáte obsluze vědět, že máte vybráno, a objednáte si jednoduše ukázáním prstu do menu. Vztyčení červené barvy potom informuje obsluhu, že si přejete platit,“ popisuje Tichou kavárnu její provozní Petr Šamánek.

V Tiché kavárně najdete na stolech i signální hranoly.

Mimo sociální rozměr se také místo snaží být společensky zodpovědným podnikem. V nabídce nechybí veganské nebo bezlepkové položky, káva je z bioprodukce a vína jsou moravská.

V kavárně je také pravidelný kulturní program zaměřený především na výstavy. Vernisáže často doprovází hudební vystoupení.

CukrCafé Blackulus

Doslova kouzelnou atmosféru nabízí podnik CukrCafé Blackulus. Kavárna nedaleko I. P. Pavlova nedávno prošla rekonstrukcí a zbarvila se do barev temné magie. Kromě kávy si tu můžete vychutnat třeba i nealko lektvary či alkoholické elixíry.

Aneta Sahulová ve své kavárně

„Máme také vlastní elfí cukrářky, které nám připravují tematické dobroty každý den,“ zvou k posezení provozovatelé. Přidanou hodnotou je třeba knihovna plná kouzelnických knih. Hru nekazí ani sami zákazníci. Často totiž do kavárny dorazí v kouzelnickém kostýmu.