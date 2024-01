Zebra nikam nevede, diví se čtenář. Je to správně, vysvětluje Technická správa komunikací

„V Praze 4 v Budějovické ulici je vyznačen přechod pro chodce pouze na cyklostezce. Z nějakého důvodu přitom už však není i na silnici. Pokud se deníku Metro podaří vypátrat příčinu tohohle jevu, budu vám vděčný,“ napsal nám prostřednictvím rubriky Hlídač na našem webu metro.cz čtenář Žižka a přiložil také fotografii z místa. Získává tak odměnu tři sta korun.

Třináct let staré řešení

Ač by si někdo mohl čtenářem popsaný problém vykládat jako stranění cyklistům před chodci, které bývá posledních pár let kritiky přisuzováno magistrátním politikům, důvod je jinde. Zebra se totiž podle zjištění deníku Metro na místě nenacházela od roku 2009. Cyklostezka zde pak následně vznikla někdy před rokem 2011. V tu dobu zde byl namalován i zmiňovaný přechod.

„Stávající počet a konfigurace přechodů jsou v tomto místě zcela v pořádku. Přechod přes vozovku zde nikdy nebyl, pouze se jedná o neznačené místo usnadňující přecházení, což jasně ukazuje speciální dlažba s hmatovým kontrastem pro nevidomé. V místě vstupu do vozovky je dlažba navádějícího pásu přerušena, což je jasně viditelné. Znamená to, že zde není značený přechod,“ vysvětluje pro Metro mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Přechod u cyklostezky je pak podle ní umístěn správně a jedná se o samostatné značení.

„Vyznačen byl na pěší zóně v době, kdy zhruba před třinácti lety vznikla tato stezka. Nevidomí v prostoru pěší zóny počítají s bezpečnějším prostředím, než je vozovka, a přechod přes cyklotrasu jim v tom má napomoci a upozornit je na možné nebezpečí,“ popisuje vznik dopravního režimu Lišková.

Kudy a jak jít?

Pokud bychom si celou věc chtěli rozebrat z hlediska zákona, je třeba se vrátit do roku 2016. Tehdy se nejen mezi pražskými chodci hodně řešil fakt, že prováděcí vyhláška k zákonu o silničním provozu, která nabyla účinnosti právě 1. ledna zmiňovaného roku, čerstvě obsahovala novou vodorovnou dopravní značku s názvem Místo pro přecházení.

„Zákon o silničním provozu řeší tento pojem v souvislosti s bezpečným přecházením vozovky. Znamená to, že je-li blíže než padesát metrů křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou, tak musí chodec přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo,“ komentuje pro Metro Lišková.

Co se rozumí místem pro přecházení vozovky, se zákonem neupravuje a dlouho to pro účely pravidel provozu nebylo upraveno ani jiným způsobem.

„Teprve až vyhláškou číslo 294/2015 Sb. byla zavedena vodorovná značka V 7b Místo pro přecházení. Žádná svislá značka k označení místa pro přecházení vozovky nebyla zavedena,“ doplňuje pro deník Metro Lišková.

Raději se rozhlédněte

Takže si to shrňme. Značka V 7b vyznačuje místo uzpůsobené pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci. Řidič vozidla nesmí chodce přecházejícího pozemní komunikaci v místě pro přecházení ohrozit.

Místo usnadňující přecházení v kombinaci s přechodem není nic neobvyklého. Relativně nově je třeba i na Karlově náměstí.

„Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy,“ rekapituluje pro čtenáře Metra Lišková.

Nepopleťte si značky

Je třeba podotknout, že je kvůli svému grafickému provedení značka V 7b snadno zaměnitelná s vodorovnou dopravní značkou V 8a, tedy Přejezd pro cyklisty. Obě si lze prohlédnout vlevo na této stránce.

„Jelikož však ani chodec v místě pro přecházení vozovky, ani cyklista na přejezdu pro cyklisty nemají přednost a jejich povinnosti ve vztahu k překonání vozovky a k přijíždějícím vozidlům jsou v zásadě obdobné, nemělo by to znamenat podstatné riziko pro bezpečnost provozu,“ uvádějí na svém webu odborníci z Centra služeb pro silniční dopravu.