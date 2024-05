ALD Automotive se mění na Ayvens. Nová globální značka v Česku spravuje téměř 28 tisíc vozů

Být jedním z lídrů v oblasti čisté mobility a aktivně se podílet na digitální transformaci celého automotive odvětví. To jsou cíle nové globální značky Ayvens, která se na mezinárodním a ve většině případů také lokálním poli zrodila v rámci fúze společností LeasePlan a ALD. V České republice k fúzi nedošlo z důvodu neschválení příslušnými antimonopolními úřady. Značka Ayvens tak na tuzemském trhu vzniká přejmenováním leasingové společnosti ALD Automotive, která zde působí už téměř 30 let. Ke změně názvu na Ayvens dochází k 2. květnu 2024.

„Představení Ayvens je významným strategickým milníkem ve vývoji naší společnosti. Jsem přesvědčený, že tento krok bude velkým přínosem pro naše zákazníky, dodavatele i zaměstnance. Věřím, že díky zápalu a zkušenostem našich zaměstnanců dokážeme zákazníkům nabídnout nejlepší služby na trhu. Jsme opravdu hrdí, že můžeme pokračovat v této úžasné cestě s novou značkou a identitou," říká Pavel Fořt, generální ředitel společnosti Ayvens.

Vozový park Ayvens v České republice čítá téměř 28.000 osobních a užitkových vozidel, která zprostředkovává více než 6000 zákazníkům z řad firem, veřejných institucí, drobných podnikatelů a privátních klientů. V globálním měřítku spravuje Ayvens vozový park o celkovém počtu 3,4 milionu vozidel. Jeho součástí je i největší flotila elektromobilů různých značek na světě.

Vysoké ambice

Cílem Ayvens je poskytovat jednodušší, chytřejší a udržitelnější řešení mobility. Své služby bude značka nabízet ve všech zákaznických segmentech. Na míru ušitá řešení tak u ní najde každý – od velkých korporátních klientů přes malé a střední podniky a profesionály až po soukromé zákazníky. Ještě více než doposud se přitom Ayvens zaměří na rozvoj digitálních řešení.

„Naší ambicí je co nejrychlejší propagace značky Ayvens na tuzemském trhu a získání pozice lídra odpovídající postavení značky na globální úrovni. K tomu by nám měla napomoci rozsáhlá mediální kampaň a spolu s ní i obrovská zkušenost obou spojujících se společností, díky které máme nejkomplexnější nabídku služeb v té nejvyšší možné kvalitě. Mojí osobní prioritou je rovněž zaměření na profesionální a transparentní komunikaci a osobní zainteresovanost každého zaměstnance na spokojenosti našich klientů,“ říká Martin Štětina, obchodní ředitel společnosti Ayvens.

Nová identita

Spolu s novým jménem představila značka i zbrusu novou vizuální identitu symbolizující dynamičnost a pokrok postavený na pevných základech dvou silných společností. Nové logo zdůrazňuje příslušnost ke skupině majoritního akcionáře Société Générale. Slogan "Better with every move" zachycuje hlavní poslání společnosti, kterým je prostřednictvím neustálého pokroku přinášet lepší a kvalitnější svět mobility nejen pro své zákazníky, ale i pro naši planetu.

