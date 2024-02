Artur Gevorkyan - nominace na "Křišťálové křídlo 2023", jako ocenění jeho přínosu pro slovenskou ekonomiku

Dne 25. ledna 2024 přišla ředitelka nadace Křišťálové křídlo paní Katarína Srkala osobně předat nominaci Arturovi Gevorkyanovi. Tento krok je oceněním jeho dlouhodobého úsilí, angažovanosti a pozitivního vlivu na slovenskou ekonomiku.

Společnost GEVORKYAN, a.s. , kterou Artur Gevorkyan založil v roce 1996, se zabývá vývojem a implementací pokročilých technologických řešení v oblasti práškové metalurgie zaměřených na zvýšení efektivity a udržitelnosti. Je dodavatelem dílů pro různá průmyslová odvětví na všech kontinentech. "Již třetí desetiletí budujeme společnost založenou na kombinaci výjimečných lidí, které spojuje kultura upřímné spolupráce, společných cílů, kde každý může dělat to, na co má talent, a zároveň má jistotu, že ve firmě najde oporu v každé obtížné životní situaci. Titulek visící nad vchodem do firmy je pravdivý: "Chováme se jako rodina, bojujeme jako armáda. Pokud jsi u nás ještě nebyl, možná máš štěstí? Pokud jsi s námi byl, máš na co vzpomínat! Pokud jsi s námi, buď hrdý!!!" (citát, Artur Gevorkyan).

Cena "Křišťálové křídlo" se uděluje od roku 1997 a v průběhu své historie oceňuje významné osobnosti, které se zasloužily o rozvoj kultury, umění, sportu a hospodářství na Slovensku. V minulosti se mezi laureáty objevila taková jména jako Zdeno Chára, Petra Vlhová v kategorii Sport a Miroslav Dvorský v kategorii Divadlo a umění.

Převzetí nominace bylo pro Artura Gevorkyana a celou společnost GEVORKYAN, a.s., velkou ctí. "Hledáme ty nejlepší mezi výjimečnými. Cenou Křišťálové křídlo oceňujeme nejvýraznější osobnosti Slovenska. Vyzdvihujeme ty, kteří svou prací a úspěchy zviditelnili nejen sebe a svůj obor, ale i naši zemi," uvedla při předávání nominace paní Srkalová.

Toto prohlášení jasně odráží ducha ocenění Křišťálové křídlo, které se stalo respektovaným uznáním pro ty, kteří ve svém oboru dosáhli nejvyšší úrovně. Artur Gevorkyan svou prací a inovacemi nejen zviditelnil sebe a společnost GEVORKYAN, a.s., ale také přispěl k pozitivní prezentaci Slovenska na mezinárodním poli.

Výsledky ocenění budou vyhlášeny během slavnostního předávání cen Křišťálové křídlo za rok 2023, které se uskuteční 16. března 2024. Diváci jej budou moci sledovat v přímém přenosu RTVS na Jedničce od 20:30.

Dipl. ing. Artur Gevorkyan, vojenský letecký inženýr, zakladatel a většinový vlastník společnosti GEVORKYAN, Inc., začal svou cestu v roce 1991 emigrací z Arménie kvůli válce v Náhorním Karabachu. V pronajatých prostorách o rozloze 4 m2 založil první soukromý závod na Ukrajině. Za pět let vybudoval úspěšnou firmu, ale stále neviděl perspektivu místního trhu, a tak v roce 1996 emigroval a pronajal si 30 m2 v Banské Bystrici v prostorách krachující firmy. Dvojnásobný emigrant vybudoval společnost, která je dnes světovou jedničkou v oblasti práškové metalurgie, s unikátním know-how a špičkovým vývojovým oddělením. Je jediným dodavatelem portfolia unikátních výrobků v různých průmyslových odvětvích od automobilového po ropný průmysl pro zákazníky z celého světa. Je první zahraniční společností, která upsala akcie na trhu START Burzy cenných papírů Praha, a jedinou v historii, která přešla přímo na regulovaný trh Prime. Tím přinesla na Slovensko nový druh financování podniků. Mezi významná ocenění v roce 2023 patří ocenění Private Equity Deal, slovenská Národní cena za kvalitu a společenskou odpovědnost, Nejzajímavější IPO, FÉLIX Responsible Business Award, ocenění za mimořádný přínos k cílům EU od Federace evropských burz cenných papírů.

