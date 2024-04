Čeští závodníci si doběhli pro první medaile v zahraničních sériích závodů Spartan

Češi dlouhodobě patří ke špičce mezi účastníky extrémních překážkových závodů Spartan, což jen potvrdili na závodech v maďarském Szombathely a německém Mnichově. Oba závody provázelo slunečné počasí, ale spojovalo je i něco dalšího – rychlost a vteřiny, které dělily jednotlivá umístění. Mnichov SUPER připravil závodníkům 10km trať s 30 překážkami, o něco méně náročný závod si nachystal maďarský Szombathely SPRINT, kde změřili své síly závodníci na 5 km trati a 20 překážkách. Spartanské medaile tedy rozhodně nejsou zadarmo, při jejich získávání si dáte pořádně do těla.

Úspěšné dokončení závodů Sprint, Super a Beast v jednom roce katapultuje závodníky do elitního Trifecta klubu. Nezáleží přitom na pořadí, v jaké závody absolvuje a Trifect lze získat i vícero během roku. V rámci jednotlivých závodů získávají účastníci body, přičemž maximum na jeden závod činí 300 bodů. Pouze 5 nejlepších hodnocení se závodníkovi započítává do celkového hodnocení, hodnota závodů Beast je 100 %, u Super pak 98 % a Sprint 96 %. Úspěšní účastníci z Německa a Maďarska tak mají skvěle nakročeno možná i na mistrovství.

První dojmy? Rychlé, ale skvělé

Mezi medailisty nechybějí Klára Lokajíčková a Pavel Hrdina, kteří zazářili i na posledním mistrovství světa v Abu Dhabí. Pavlovi přinesl závod v Maďarsku zlatou medaili a bezprostředně v cíli se podělil o své dojmy: "Dnes to bylo hodně rychlé a technické, rozhodoval balanc a oštěp, který se mi tentokrát povedl. Jsem velice spokojený, bylo to super." Klára si ze závodu Mnichov SUPER dovezla medaili stříbrnou a zařadila se i do celkových Top 3.

Mezi ženami si zlato domů odvezly Denisa Razáková z maďarského Szombathely SPRINT a Adéla Macečková z německého Mnichov SUPER. Obě závodnice doběhly do cíle vyčerpané, ale šťastné. Denisa potvrdila, že závod byl hodně rychlý a kontaktní od začátku do konce, ale velmi si ho užila. Adéla prozradila nejen své pocity těsně poté, co proběhla cílovou rovinkou, ale také to, zda vnímá nějaké rozdíly oproti předchozím ročníkům závodu. “Běželo se mi parádně, trať byla taková veselá, hravá, takže jsem spokojená. Rozdíl oproti předchozím rokům vidím hlavně v počasí, dnes nám svítilo slunce, ale předtím byla velká zima. Jinak tím, že trať byla příjemně namotaná, tak nemůžu říct, že bych viděla nějaký rozdíl. Závod byl super, určitě si také na nějaký zajeďte.”

Žádný věk není překážkou

Skvělou formu v závodech prokázali rovněž čeští zástupci v kategorii 60+, konkrétně Miroslava Kyliánová a Martin Krčil či zlatí Miloš Liška v kategorii 50-54 a Martina Pohořalá v kategorii 45-49. Zahanbit se však nenechali ani mladší závodníci, a to především ženy. Zlato vybojovala v kategorii 14-17 Rozálie Hakalová a v kategorii 18-24 Gabriela Hájková.

Letošní rok ještě není ani ve své polovině, máte tedy šanci přijmout výzvu a zúčastnit se nadcházejících závodů v Brně 18. a 19. května, 27. července v Žatci nebo 5. a 6. října v Bedřichově. Komu by byly české tratě málo, rozhodně se může směle vydat i za hranice.

O Spartan Race

Spartan Race patří k nejpopulárnějším extrémním překážkovým závodům na světě. V roce 2010 jej založil Joe De Sena a z Ameriky se rychle rozšířil do dalších zemí. Roku 2013 si jej mohli poprvé vyzkoušet závodníci také v České republice. Závod je rozdělen do několika kategorií lišících se délkou a náročností trati (Stadion, City, Sprint, Super, Beast, Ultra Beast, Hurricane Heat /12HR / 24HR, Agoge), svou zvláštní kategorii mají i děti od 4 do 14 let. Postupovat je následně možné na evropské a světové šampionáty (Spartan European Championship, Spartan World Championship a Trifecta World Championship).

Zdroj: Spartan Central Europe