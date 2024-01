CGTN AMERICA a CGTN UN: CMG uspořádala v New Yorku galavečer k nadcházejícímu lunárnímu Novému roku

Stovky významných osobností se 26. ledna sešly v historické budově hotelu Cipriani v New Yorku, aby se zúčastnily slavnostního večera "Prelude to Lunar New Year Gala" (Předehra oslav lunárního Nového roku), který uspořádala společnost China Media Group za podpory Stálé mise Číny při OSN a Generálního konzulátu Číny v New Yorku. Mezi hosty, kteří oslavili kulturní událost lunárního Nového roku, nechyběli velvyslanci, vysocí úředníci OSN, přední obchodní a společenské osobnosti či umělci.

Shen Haixiong, prezident a šéfredaktor společnosti China Media Group, která tradiční oslavy Nového roku vysílá, promluvil na akci prostřednictvím videa. Ve své řeči připomněl, že lunární Nový rok, který v různých podobách slaví pětina světové populace, je nejvýznamnějším tradičním svátkem čínského národa.

"Sledování oslav Svátků jara (Spring Festival Gala) se pro Číňany stalo novoroční tradicí. Slavnostní večer, který se koná bez přerušení již 41 let, je zdrojem radostných vzpomínek pro celé generace," uvedl.

Stálý zástupce Číny při OSN Zhang Jun ocenil rozhodnutí OSN vyhlásit lunární Nový rok za pohyblivý svátek OSN a uvedl, že tento krok znovu potvrzuje celosvětový význam tohoto svátku a pomůže více lidem lépe porozumět Číně, jejímu lidu a kultuře.

Miguel Ángel Moratinos, vysoký představitel Aliance civilizací OSN, vyzval všechny, aby se nechali inspirovat duchem draka a v novém roce spolupracovali na rozvoji všeobecného blaha lidstva a řešení globálních problémů.

Stephen Orlins, předseda Národního výboru pro vztahy mezi USA a Čínou, poznamenal, že čínsko-americké vztahy čelily v loňském roce určitým obtížím. Dodal však: "Ke konci roku se představitelé obou našich zemí setkali v San Francisku a v zájmu čínského i amerického lidu vrátili vzájemné vztahy na správnou kolej."

Akce se zúčastnil také newyorský starosta Eric Adams. Čínský generální konzul v New Yorku Huang Ping přitom vyjádřil naději, že v nadcházejícím roce draka dokážou USA a Čína společně pracovat na posilování mezilidských výměn a rozvíjení společných zájmů.

Slavnostní večer "Prelude to Lunar New Year Gala" přinesl působivou škálu vystoupení živé hudby, tance a zpěvu. Vrcholným číslem byla exkluzivní módní přehlídka z dílny návrháře Andyho Yu, jejíž okouzlující modely inspirované čínskou kulturou dokonale propojily eleganci a udržitelný rozvoj.

