Do unikátního projektu H3KNISE se jako první v Ústeckém kraji zapojilo Podkrušnohorské gymnázium Most

H3KNISE není běžný výukový či osvětový program. Jeho princip je jednoduchý, ale silný: místo tradičních přednášek autentické příběhy přímo od lidí, kteří si sami prošli vlastními výzvami a našli cesty, jak se hecnout a „heknout“ svůj život k lepšímu. H3KNISE nabízí studentům středních škol workshopy s mladými motivujícími osobnostmi, které jsou jim generačně blízké. Studenti tak mají šanci získat inspiraci a motivaci, jak „nakopnout“ svůj vlastní život a vyhnout se potenciálním pastím, jakými jsou kouření nebo jiné závislosti. Maximální otevřenost a důvěru mezi lektory a studenty pak umožňuje absence pedagogů během jednotlivých workshopů.

Do projektu byly přizvány osobnosti z řad influencerů a mladých lidí, kteří již v mladém věku vybudovali úspěšný business či svými aktivitami pomáhají ostatním překonávat problémy a životní překážky. Lektoři H3KNISE pokrývají široký okruh témat od podnikání, finanční a mediální gramotnosti, umělé inteligence až po duševní a fyzické zdraví či sexuální osvětu

První v Ústeckém kraji je Most

Projekt H3KNISE se již několik let úspěšně rozvijí na Slovensku (www.heknisa.sk). Loni na podzim byl přenesen do České republiky a první série workshopů proběhly v karlovarských středních školách, konkrétně na Střední zdravotnické škole Karlovy Vary a ve škole TRIVIS - Střední škole veřejnoprávní Karlovy Vary. Třetí školou u nás, která se do projektu nyní zapojila, je Podkrušnohorské gymnázium Most.

„Podkrušnohorské gymnázium Most je největší svého druhu v našem regionu. Pro naši školu je důležitý moderní a dynamický přístup k výuce. Zapojení do projektu H3KNISE tak pro nás bylo přirozeným krokem, protože vždy hledáme způsoby, jak obohatit vzdělávací program o moderní a relevantní obsah. Téměř dvě stovky našich studentů měly díky tomu možnost prožít řadu inspirativních workshopů. Projekt H3KNISE je výjimečný svým přístupem, který kombinuje osobní zkušenosti s přátelským a pochopitelným způsobem komunikace, což je pro mladou generaci mimořádně přitažlivé. Účast na projektu nabízí našim studentům cenné nové perspektivy a inspiraci, což je v dnešní rychle se měnící společnosti neocenitelné. Jsem přesvědčen, že takovéto iniciativy mohou opravdu otevřít oči a motivovat mladé lidi k dosažení jejich cílů. Rovněž oceňuji, že se projekt dotýká i témat, jako je například prevence kouření,“ řekl Karel Vacek, ředitel Podkrušnohorského gymnázia Most.

Ambasadorem H3KNISE a jedním z lektorů je pětadvacetiletý Jan Strach, patrně nejžádanější tuzemský režisér hudebních videoklipů současnosti, který jich za dekádu, co se věnuje jejich produkci, vytvořil na pět stovek. „Projekt H3KNISE mě oslovil tím, že chce středoškolákům ukázat, že mají vše ve vlastních rukou. Moje cesta k úspěchu nebyla vždy snadná, a ne všechno se mi podařilo na první pokus, ale důležité je nevzdat to a věřit si. A svým příběhem kluka z Ústí, který dnes rozvíjí úspěšný byznys, chci studentům ukázat, že i oni se mohou již v mladém věku hecnout, aby si plnili své sny a jak zbytečnou a škodlivou roli v životě může hrát nedůvěra v sebe sama, nedůvěra okolí. Je důležité rozpoznat v životě to, co je skutečně důležité, a jít za tím s odhodláním a beze strachu," řekl Jan Strach, ambasador H3KNISE.

Kouření jako brzda životního úspěchu

Jednou ze součástí projektu je i snaha upozornit také na negativní roli kouření v životech mladých lidí. Prostřednictvím řady témat a pozitivních životních příkladů lektoři zdůrazňují, jak zbytečnou a škodlivou roli kouření v životě hraje a jako každá závislost může být brzdou naplnění životních cílů a snů.

