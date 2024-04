ELFBAR: trvalým odhodláním k recyklovatelným vapům

• ELFBAR také představuje prototyp vapu na jedno použití R3, který zvyšuje míru recyklace až na 85 % celého výrobku.

• Značka také znovu potvrzuje dlouhodobou angažovanost ve svém programu recyklace vapovacích produktů „GreenAwareness".

Světový průkopník vapovacích technologií ELFBAR představil nové prototypy výrobků v rámci zvýšeného úsilí značky o další recyklaci vapovacích produktů.

Koncept jednorázového vapu společnosti ELFBAR s konstrukcí z vlnitého papíru získal cenu za produktový design na světově uznávané soutěži International Forum (iF) Design Award 2024.

Vape z vlnitého papíru ELFBAR

V dalším čerstvém příkladu inovací díky posíleným snahám o rozvoj recyklačních technologií představuje značka novinku R3, prototyp vapu na jedno použití, ze kterého mohou uživatelé sami vyjmout baterii pro jednodušší recyklaci.

Minimalistický koncept na bázi vlnitého papíru

Oceněný jednorázový vape má celý obal z rozložitelného vlnitého papíru – koncept, který se inspiroval kartonovým nábytkem a účinně snižuje dopad jednorázových vapů na životní prostředí.

Uživatelé mohou obal snadno sejmout jeho odtržením podél přerušované čáry. Tato konstrukce symbolizuje vizi pro tento produkt, jehož cílem je udržet si náskok v celooborové snaze o udržitelnost, aniž by byla ohrožena odolnost výrobku a uživatelský zážitek.

Po odstranění papírového obalu lze řádně zlikvidovat a recyklovat také použité baterie ve vyřazených výrobcích.

ELFBAR volí stále vyšší míru recyklovatelnosti

Nejnovější prototyp R3 společnosti ELFBAR dokazuje šetrný postoj společnosti k planetě. Díky možnosti rozebrat prototyp ručně na pět částí - lithiovou baterii, plášť, čidlo proudění vzduchu, kryt baterie, náustek a nikotinový filtr - zvyšuje tento jednorázový výrobek celkovou míru recyklovatelnosti na 85 procent.

Pozoruhodná je zejména možnost oddělit baterii pomocí jednoduchého stiskacího mechanismu (push-and-release) na základně výrobku.

Díky snadno rozebíratelné konstrukci zaručuje tento prototyp bezproblémovou demontáž a výrazně zvyšuje účinnost recyklace v zařízeních pro zpracování odpadu.

Recyklační milníky značky ELFBAR

Kromě zlepšování recyklovatelnosti svých vapingových výrobků společnost ELFBAR neúnavně spolupracuje s partnery na zavádění recyklačních míst v maloobchodních prodejnách po celém světě a na zvyšování povědomí veřejnosti o odpovědné likvidaci vapingových výrobků v rámci recyklačního programu GreenAwareness.

K 1. dubnu 2024 zajistila společnost ELFBAR společně se svými partnery komplexní sběr, přepravu a zpracování vyřazených vapů ve více než 160 maloobchodních prodejnách a instalovala recyklační koše ve více než 1000 prodejnách ve Velké Británii.

Současně bylo k tomuto datu sebráno, rozebráno a zodpovědně zpracováno více než 200.000 vyřazených vapů o celkovém objemu 5611 kilogramů.

Společnost ELFBAR navíc potvrzuje svůj záměr rozšířit v roce 2024 recyklační program Green Awareness z Velké Británie na další trhy a ze značky ELFBAR na LOST MARY ve snaze umístit recyklační koše do více než 4 000 obchodů po celém světě.

Jako průkopník v oblasti recyklace vapovacích zařízení má ELFBAR v plánu vybudovat recyklační řetězec s propracovanými postupy demontáže, recyklace a opětovného použití v uzavřeném cyklu.

Zkušební provoz programu GreenAwareness, v němž se zavázala ke komplexnímu řešení recyklace vapovacích zařízení a ke snížení dopadu odpadních materiálů, zahájila společnost ELFBAR v dubnu 2023. Prostřednictvím tohoto programu spojuje ELFBAR své síly s profesionálními poskytovateli služeb recyklace lithiových baterií, kteří se starají o sběr vyřazených vapů od prodejců a přepravují je do organizace s certifikací AATF (Authorized Approved Treatment Facility), kde jsou tato zařízení kompletně rozebrána na součástky pro důsledný postup recyklace.

