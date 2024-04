Fond pro rozvoj cestovního ruchu (TDF) zahájil na Mezinárodním investičním fóru pro pohostinství 2024 spolupráci se společností Karisma Resorts International na rozšíření potenciálu luxusních turistických letovisek

Toto partnerství představuje strategické spojenectví, které otevírá nový potenciál pro odvětví cestovního ruchu. Oboustranně výhodná dohoda představuje plán pro stanovení metodiky investic a poskytování finanční i nefinanční podpory živému ekosystému investorů, klientů a partnerů, kteří přinášejí cestovní ruch a pohostinství do unikátních oblastí.

„Fondu pro rozvoj cestovního ruchu se díky spolupráci se společností Karisma Hotels & Resorts otevírá velký potenciál, protože můžeme společně zkoumat možnosti financování a podpory inovativních projektů, které významně přispějí k rozvoji cestovního ruchu," uvedl Qusai Al-Fakhri, generální ředitel TDF.

„Jsme hrdí na to, že ve spolupráci s našimi partnery a místními developery můžeme oznámit významnou událost, kterou je vstup společnosti do Saúdské Arábie a plány na vznik několika hotelů po celém království. Společnost Karisma využije naše zkušeností s koncepcí, vývojem, vlastnictvím a správou zážitkových rekreačních resortů All-Inclusive a European Plan (EP) po celém světě a ve spolupráci s celosvětově uznávanými značkami představí první zážitkové hotely svého druhu, které do země přinesou novou nabídku rekreace." Esteban Velasquez, generální ředitel společnosti Karisma Hotels and Resorts.

Cílem Fondu pro rozvoj cestovního ruchu je umožnit světu využít co nejvíce příležitostí v rychle rostoucím odvětví cestovního ruchu v Království Saúdské Arábie. TDF nabízí finanční i nefinanční podporu jak mezinárodním soukromým investorům, tak místním malým a středním firmám a podnikatelům.

Společnost Karisma Hotels and Resorts je známá svým rozmanitým portfoliem jedinečných značek, z nichž každá nabízí odlišné zážitky přizpůsobené různým preferencím. Od luxusních all-inclusive hotelů Nickelodeon Hotels & Resorts, které jsou vhodné pro rodiny s dětmi a nabízejí zážitky inspirované oblíbenými postavičkami stanice Nickelodeon, až po pohodovou exotickou atmosféru hotelů Margaritaville Island Reserve ® by Karisma a Margaritaville Beach Resort Ambergris Caye, BOR hotel a Azul Beach Resorts by Karisma.

K podpis smlouvy mezi TDF a společností Karisma Resorts došlo během významného období, kdy saúdskoarabské pohostinství zažívá velký rozmach a nabízí skvělé investiční příležitosti. Děje se tak v době, kdy země dosáhla cíle 100 milionů návštěvníků ročně, který si stanovila do roku 2030. Tento cíl splnila již v roce 2023, což vedlo k vytvoření nového cíle, kterým je přivítat v Saúdské Arábii do roku 2030 150 milionů návštěvníků.

Více informací: tdf.gov.sa

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2391050/TDF_Karisma_Resorts.jpg

Hatem El Hage, hatem@march.com.sa, +966 543 02 4444