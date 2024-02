mBank klientům do 30. června 2024 garantuje stávající úrokové sazby na spořicích účtech

U mSpoření tak zůstává úroková sazba 5,5 % p.a. bez jakýchkoliv podmínek pro nové i stávající klienty, a to až do výše 800 000 Kč. Klienti si totiž mohou založit až osm cílů a mBank jim touto sazbou zúročí zůstatky na každém z nich do 100 000 Kč.

V případě spořicího účtu eMax Plus zůstává úroková sazba 4 % p.a., která je rovněž bez podmínek pro nové i stávající klienty. Čtyřprocentní sazba se zde uplatňuje dokonce až do výše 2 mil. Kč. Klient si může založit a pojmenovat až 4 účty a na každém z nich mu mBank bude úspory zhodnocovat 4 % do limitu 500 000 Kč.

Rovněž u spořicího účtu pro živnostníky eMax Business zůstává úroková sazba 4 % p.a., a to bez podmínek pro nové i stávající klienty.

O mSpoření

mSpoření je chytrá funkce běžného účtu banky mKonto, která klientům umožňuje šetřit jednoduše a bez námahy. S každou platbou se jim automaticky odkládá stranou drobná částka z běžného účtu na mSpoření. Klienti si navíc mohou vybrat, zda své úspory chtějí ukládat pevnou, procentuální či zaokrouhlenou částkou z provedených plateb, nebo trvalou platbou opakující se každý měsíc. Klienti mají možnost poslat si peníze na mSpoření i jednorázově.

Jak mSpoření funguje, mBank ukazuje na klientu Danovi. Ten spoří na dva cíle s názvem „Rozmary“ a „Železná rezerva“. Na „Rozmary“ se rozhodl spořit procentuální částkou a na mSpoření se mu automaticky odkládá pět procent z každé uskutečněné platby. Na „Železnou rezervu“ se však rozhodl ukládat pevnou částku, a to konkrétně 20 Kč. Klient Dan za nákup v obchodě zaplatil 600 Kč. Díky tomu na cíl „Rozmary“ naspořil 30 Kč, což je pět procent z celkové ceny nákupu. Na cíl „Železné rezerva“ se mu automaticky na mSpoření odložilo 20 Kč, tedy jím fixně stanovená částka.

Založení a vedení mSpoření i všechny příchozí a odchozí platby jsou zdarma, naspořenou částku lze tedy v případě potřeby kdykoliv převést zpět na běžný účet. Cíle si klienti můžou kdykoliv založit i zrušit a pojmenovat podle svého.

Peníze ze spoření mají klienti k dispozici okamžitě, bez výpovědní lhůty.

O eMax Plus

eMax Plus je klasický spořicí účet. Tato konta si klienti mohou založit až čtyři a pojmenovat si je, jak chtějí – třeba podle toho, na co spoří. Peníze ze spoření mají k dispozici okamžitě, bez výpovědní lhůty.

O eMax Business

Spořicí účet pro drobné podnikatele bez poplatků. mBank na něm nabízí stejnou úrokovou sazbu, jaká platí pro osobní spořicí účet, ale bez limitů, takže tam mohou své zisky odkládat za výhodných podmínek. Peníze ze spoření mají klienti k dispozici okamžitě bez výpovědní lhůty.