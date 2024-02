mBank připravila novou nabídku pro podnikatele. Chce jim pomáhat růst

Drobní podnikatelé mají v mBank podnikatelský účet s garancí, že bude navždy zdarma. Mohou také počítat s tím, že podmínky mKonta Business se vyrovnají těm u osobního účtu. Díky doplňkovým službám a produktům jim ten podnikatelský bude naopak vyhovovat mnohem více. Například sazbu na spořicím účtu budou mít stejnou, jaká platí pro osobní konto, ale bez limitů, takže tam mohou své zisky odložit za výhodných podmínek.

Místo do poplatků za vedení účtu budou moci ušetřené peníze investovat zpět do podnikání, případně zisky vložit na spořicí účet eMax Business a nechat je vydělávat bez práce. Banka také plánuje podnikatelům nabídnout rychlý a transparentní kontokorent v mobilní aplikaci, který jim pomůže jednoduše překlenout nezaplacenou fakturu či nutný náklad.

Dokumenty, například smlouvy či ceník, budou jednoduché, transparentní a bez tzv. „bankovštiny“, takže podnikatelé ušetří čas, který tráví administrativou. Běžný a podnikatelský účet budou mít v jedné aplikaci, ale jasně oddělené a bez dalších hesel, a díky tomu bude vše jasně přehledné.

mKonto Business si v současnosti může zřídit fyzická osoba podnikatel. Živnostníci, podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku, osoby se svobodným povoláním či podnikatelé v maloobchodě, si mohou podnikatelský účet založit on-line nebo na pobočce banky. Budou k tomu potřebovat pouze občanský průkaz a doklad o povolení k podnikatelské činnosti, například živnostenský list.

„Na výraznou podporu podnikatelů a jejich růstu se mBank dlouhodobě a systematicky připravovala. Pomohly nám hloubkové rozhovory s desítkami podnikatelů či průzkumy, ve kterých jsme oslovili více než tisícovku z nich. Důležitá data jsme získali také díky spolupráci s našimi partnery. V Česku je v současnosti přes milion drobných podnikatelů s počtem do 9 zaměstnanců. Podle průzkumu našeho partnera, společnosti Visa Consulting, používá až 55 % podnikatelů k podnikání své osobní účty a 94 % živnostníků se při založení podnikání obrátí na svého účetního. Myslí si, že je banky podceňují.[1] Bankovní instituce v tomto směru táhnou za kratší konec a to bychom chtěli změnit,“ říká Paweł Kucharski, generální ředitel mBank v Česku.

mBank pro klienty připravuje také unikátní vzdělávací stránku Podnikatelův rádce. Zájemci zde najdou důležité rady, inspiraci, informace o podnikání, poradenství špičkových specialistů v oblasti daní, práva, účetnictví či obchodu a další užitečné informace. Při spuštění bude stránka obsahovat více než 150 článků připravených odborníky a další budou přibývat každý týden.

„Založit si podnikání je risk a dosáhnout úspěchu není vždy snadné. Ať už jste se rozhodli být nejlepší kadeřník ve městě, nejuznávanější architektka, nebo chcete péct nejlepší chléb v celém okolí, rozhodli jste se správně. S mBank po boku získáte nejen nejlepší podnikatelský účet, ale také rady a inspiraci, jak své podnikání rozvíjet. Budete mít veškeré informace, které potřebujete k založení a úspěchu v podnikání, propojíme vás s odborníky, a to vše na jednom místě. Nebudete muset ztrácet čas porovnáváním podmínek, hledáním nejlepšího řešení nebo studiem smluv. Rádi děláme věci chytře a jednoduše, takže se můžete soustředit na to, co je pro váš byznys opravdu důležité. Naší novou nabídkou chceme podnikatelům pomáhat růst,“ dodává Martin Podolák, zástupce generálního ředitele mBank Česká republika pro oblast produktového a segmentového managementu.

O mBank

mBank je dynamická digitální banka působící na českém a slovenském trhu od roku 2007. Na český trh přišla jako první nízkonákladová banka nové generace. Během šestnácti let se pro ni rozhodlo téměř 750 000 klientů. Díky praktické mobilní aplikaci mohou mít zákazníci mBank svou banku kdykoliv po ruce a jednoduše tak vyřešit vše, co potřebují. Mateřská polská společnost mBank spadá pod německou skupinu Commerzbank. V červenci 2022 získala mBank cenu VISA za digitální propozici. V soutěži Finparáda – Finanční produkt roku 2022 se umístila na třetím místě v kategoriích "Běžné účty pro fyzické osoby – podnikatele" a "Bankovní spotřebitelské účty". V roce 2023 mBank zvítězila v soutěži Mastercard Awards, kde si odnesla cenu za úspěšnou marketingovou podporu vydávání virtuálních karet a zároveň za podporu všech dostupných druhů mobilních plateb.

[1] Zdroj dat: Zadavatel Visa Consulting ve spolupráci s Ipsos, kvantitativní průzkum, srpen–září 2022, počet respondentů 455, Česko a Slovensko