Most v Polance nad Odrou je pro auta stále uzavřen, řidiči musí místo objet

Marek Melichárek, technicko-provozní náměstek SS MSK: “Zjistilo se, že původní středový pilíř má špatné podloží a nedalo se zaberanit, aby se mohl obetonovávat. Kvůli tomu bylo přistoupeno na základě inženýrské činnosti k projekční změně. V loňském roce se stihly hlavní práce, zabetonování. V rámci klimatických podmínek se stavba přerušila a v současné době je zimní období, takže se na dané stavbě nedá pokračovat. Samozřejmě jsme připraveni, jakmile zima přestane a oteplí se a budou vhodné klimatické podmínky, což počítáme během měsíce března tohoto roku, že by se práce započaly a budou pokračovat. Předpokládaný konec těchto práci je ke konci června letošního roku.”

Cyklisté a chodci toto místo bez problémů přejedou nebo přejdou, provizorní lávka je už delší dobu v provozu. Inicioval a financoval ji ostravský magistrát. Řidiči ale musí lokalitu objet.

Marek Melichárek, technicko-provozní náměstek SS MSK: “Jsou úplně stejné podmínky jako v létě, je tam stanovena objízdná trasa. Je vedena po ulici Svinovská, Polanecká na Rudnou a zpátky přes Výškovice nebo Starou Bělou. Určitě bychom se chtěli řidičům omluvit, víme, že to působí některým komplikace v rámci spojení mezi Polankou a Starou Bělou a dál do dalších měst a obcí. Opravdu se omlouváme a budeme se snažit co nejrychleji, jak jsem řekl do konce června, tuto stavbu zhotovit. Samozřejmě se budeme snažit to otevřít dřív, aby řidiči byli spokojeni a hlavně už na ty letní letním měsíce to bylo úplně v provozu.”

