MWC 2024: Huawei představuje řešení Net5.5G Converged WAN pro budování vysoce kvalitních IP sítí a podporu inteligentní transformace napříč sektory

Podle prognóz třetích stran se do roku 2026 rozhodne migrovat své služby do cloudu 87 % podniků. Nacházíme se v době, kdy zákazníci přesunují stále větší počet svých kritických služeb do cloudu a sítě tak musí poskytovat pro zajištění optimálního fungování služeb, bezpečnosti a spolehlivosti dat stále kvalitnější provoz. Tradiční podnikové WAN (wide area networks, rozlehlé sítě) při tom však čelí mnoha výzvám.

Leon Wang, prezident produktové řady datových komunikací společnosti Huawei, na MWC zdůraznil potřebu urychlit inteligentní transformaci různých průmyslových sektorů a vybudovat pevný základ pro inteligentní a konvergované IP sítě. Toho chce podle něj společnost Huawei dosáhnout zaměřením na aktuální potřeby služeb, jako je intenzivní budování sítí, sdílení dat a zajištění klíčových služeb pro videokonference.

Co se týče modernizace produktů, větší kapacitu, vyšší hustotu a více možností pro poskytování služeb přinese nejnovější řada NetEngine 8000.

• Základní uzel NetEngine 8000 F8 (6,4 Tb/s) je upgradován tak, aby dokázal podporovat až 16*400GE/64*100GE rozhraní a flexibilně se přizpůsobil různým scénářům služeb.

• Modernizoval se také NetEngine 8000 M14, agregační uzel s vysokou hustotou a velkou kapacitou (3,6 Tb/s). Tento ekologický směrovač s kompaktní výškou pouhých 5U se může pochlubit nízkou spotřebou energie a šetří místo v technických místnostech. Kromě toho společnost Huawei uvedla na trh nový agregační směrovač NetEngine 8000E F2C. Tento velkokapacitní směrovač s pevnou konfigurací o výšce 2U poskytuje přepínací kapacitu až 7,2 Tb/s a podporuje až 16*400GE/72*100GE rozhraní.

• Upgradem prošla rovněž řada NetEngine A800 E, tvořená přístupovými routery podporujícími slicing. Nově poskytuje na trhu unikátní 10GE FlexE slicing, podporuje dynamické načítání síťových režimů SRv6/MPLS/SR MPLS a rozsáhlé síťování tisíců poboček. Společnost Huawei mimoto uvedla na trh první vysoce výkonnou, univerzální bezdrátovou backhaul jednotku WAN RU-201.

Huawei hodlá i nadále zdokonalovat své podnikové směrovače prostřednictvím inteligentních síťových technologií, rozšiřovat scénáře služeb a posilovat konkurenceschopnost pro budování inteligentních konvergovaných sítí.

