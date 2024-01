Nový Živnostník pro podnikatele od Slavie je plný příjemných překvapení

„Už základní balíček Živnostníka například kryje riziko, které se týká montáže a demontáže výrobku a které dříve bývalo až ve vyšších variantách,“ vysvětluje produktový manažer Slavia pojišťovny Martin Jirásek. Těch změn je ale mnohem víc. „U budov a stavebních součástí jsme zvýšili limit až na 50 milionů korun a v případě rizika záplava/povodeň jej nově máme na polovině pojistné částky, oproti původní čtvrtině. Stejně tak jsme zvedli maximální limit plnění u odpovědnostního pojištění, který dosahuje až ke 30 milionům korun,“ dodává Jirásek.

Zatímco dříve tedy mohl dostat majitel společnosti s pojištěním na 10 milionů korun za škody po záplavách jenom 2,5 milionu, dnes získá náhradu škody až do výše 5 milionů korun. A podobné je to i u movitých věcí, které lze nyní pojistit až na částku 20 milionů korun, oproti původnímu desetimilionovému limitu.

Pracovní nářadí a nástroje jako jsou např. brusky nebo vrtačky nový Živnostník od Slavie kryje po celé České republice, a ne jenom v jedné konkrétní dílně. Pojištění se totiž nevztahuje pouze na pevně připojená strojní zařízení, ale i na všechny přístroje poháněné elektrickým nebo pneumatickým spalovacím motorem, se kterými se jejich majitelé běžně pohybují. Výluky už neplatí ani pro fotovoltaické elektrárny. Nově si mohou podnikatelé na budovu umístit a také pojistit neomezené množství fotovoltaických panelů.

Všechny novinky jsou určené nejenom zbrusu novým klientům, ale i těm stávajícím. „Pro současné klienty není nic jednoduššího než přeměnit svoji starou smlouvu Živnostníka na novou s tímto mnohem širším krytím,“ doplňuje produktový manažer Slavia pojišťovny Martin Jirásek.

